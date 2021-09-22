Karakuş Tümülüsü’nde kraliçelerin mezarları tespit edildi

Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan izinle yapılan elektromanyetik dalgalar aracılığıyla yapılan çalışmada anıt mezarlara ulaşıldığını anlatan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, “Kommagene Kralı II. Mithritades tarafından annesi İsias, kız kardeşi Antiokhis ve Antiokhis'in kızı Aka için yaptırılan ve bir nevi kraliçeler mezarlığı olarak adlandırılan tarihi Karakuş Tümülüsü 2 bin yıldır gizemini korumaktadır. Buradaki tarihi sırları çözmek ve mezarlara ulaşmak için Valilik olarak Kültür ve Turizm Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden gerekli izinleri alarak tarihi tümülüste çalışmalara başladık. Yapılan çalışmalar sonucunda Karakuş Tümülüsü’ndeki Kültürel Varlıkların yerlerinin tespit edilmesi amacıyla Jeofizik yöntemlerden biri olan Jeoradar yöntemi kullanılarak yapılan çalışmalar sonucunda iki boyutlu yer altı görüntüleri elde edilmiştir. Araştırma alanında, ölçü konumlandırmasına bağlı olarak vaziyet planında da gösterilen ayrı lokasyonda jeoradar ölçümleri yapılmıştır. Kommagene Krallığının Kraliçeler Mezarlığı olarak adlandırılan 2 bin yıllık tarihi Karakuş Tümülüsü’nde jeoradar ve jeofizik çalışmaları tamamlanmış olup, gelen raporlar doğrultusundan Karakuş Tümülüsü'nde arkeolojik yapı kalıntılarına ulaşılmıştır. 2022 yılında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden alınacak kazı ve sondaj izinlerinin sonucunda tümülüste kazı çalışmalarına başlanması hedeflenmektedir” dedi.