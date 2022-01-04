Kahtalı ressamdan milyonluk sanat eseri

Ocak ayı içerisinde İstanbul Beşiktaş’taki Lavisione Art Gallery’de sergilenecek olan eserin 2 milyonun üzerinde rekor bir fiyatla satışa sunulacağı öğrenildi.

Adıyaman'ın Güzel Sanatlar Lisesi’nde başlayan sanat yolculuğuna, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği ile eğitimine akademik olarak devam eden genç sanatçı Habib Sivil, daha önce de annesinin gördüğü rüyadan ilham alarak Şehit Ömer Halisdemir'i tuvale olarak çizdi. Daha sonra resmi annesinin yazdığı mektup ile şehidin ailesine görüştü.

'Özgürlüğün Kilitleri' eseri Salvatore sergisine katılacağını belirten genç sanatçı Habib Sivil, canlı sanat performansı ile eserini destekleyeceğini ve manifestosu ile birlikte iç benlik ve dış benliğin yansımasını sergileyeceğini söyledi.

Kaynak: PHA