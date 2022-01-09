Kahtalı Mıçe bu kez şiirleriyle mest etti

Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen 'Şiir Gecesi ve Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni' usta türkücü Kahtalı Mıçe'nin şiirleriyle doyumsuz bir programa dönüştü.

Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda şiir sever katıldı. Katılımcılar gece sonunda, Kahtalı Mıçe ve Aziz Taştan'ı gösterdikleri performanstan dolayı ayakta alkışladı.

Okunan şiirler sonunda sahneye çıkan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ile AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, sanatçılar Kahtalı Mıçe ve Aziz Taştan'a plaket takdim etti.

Konser sonunda, Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen ve daha önce sonuçları açıklanan 'Adıyaman'da Tütün Hasadı' konulu Fotoğraf Yarışmasında dereceye giren yarışmacılarla jüri üyelerine yine Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ile AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış tarafından çeşitli hediyeler ve teşekkür belgeleri takdim edildi.