Kahta’da uyuşturucunun zararları tiyatro oyunu ile sahnelenecek

Amaçlarının ailelere yönelik sevgi mesajları ve gençlerin sadece sanata ve spora bağımlı olmasını sağlamak olduğunu belirten Tiyatro Yönetmeni Koray Yıldız, yaptığı açıklamada,"Uyuşturucu bağımlılığının zararlarına dikkat çekmek amacıyla ‘Sen Yoktun Sessiz Çığlık’ tiyatro oyununu hazırladık. GAP Anadolu Lisesi öğrencilerimizle beraber çok ter döktük. Öğrencilerimiz inanılmaz emek verdi ve iyi çalıştılar. Tiyatromuzun en büyük amacı ailelere yönelik sevgi mesajları ve gençlerin sadece sanata ve spora bağımlı olmasını sağlamaktır. İnanıyorum ki öğrencilerimiz tiyatro oyununda güzel bir şekilde bu mesajları verecektir. Tiyatro ekibimiz 14 Ekim Cuma günü Kahta Kültür Merkezi’nde sahne alacak. Bu vesileyle Kahta Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin’i de tiyatromuzu izleme davet ettik. Desteklerinden dolayı hem başsavcımıza hem de Kahta Kaymakamı Selami Korkutata’ya çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kahta Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin ise tiyatro ekibine bu anlamı çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başarılar diledi.