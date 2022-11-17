Kahta’da öğrenciler Şair Sezai Karakoç’u andı

Kahta Gençlik Merkezinde düzenlenen yarışmada öğrenciler, Şair Sezai Karakoç’a ait eserleri seslendirdi.Liseler arasında düzenlenen yarışmalarda Kahta Anadolu Lisesi öğrencisi Mahir Eken birinci, Kahta Anadolu Lisesi öğrencisi Eylül Tuncer ikinci olurken Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Can Kamış ise üçüncü oldu.

​Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çiçek ile Sosyal Hizmet Merkezi ilçe Müdürlüğü görevlisi Mustafa Demir tarafından takdim edildi.