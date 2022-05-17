Kahta’da Çocuk Şenliği düzenlendi

İstanbul Tuzla Belediyesi’nin destek verdiği şenlikte Üsküdar Üniversitesi öğrencileri, çocuklara sulu boya, geri dönüşüm ve teknoloji tasarım atölyeleri konusunda eğitim verdi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen programda öğrenciler, kurulan atölyelerinde becerilerini geliştirerek doyasıya eğlendi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve protokol üyeleri çocuklar tarafından yapılan çalışmaları inceleyerek çocuklara başarılar diledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, programın düzenlenmesinde ve uygulanmasında emeği geçen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çiçek, Üsküdar Üniversitesi öğrencileri ile Koray Akyıldız’a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.