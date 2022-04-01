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Kahta’da 'Badem Çiçeği Festivali' düzenlendi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Adıyaman Valiliği, Kahta Kaymakamlığı ve Kahta Badem Birliği tarafından 1. Nemrut Badem Çiçeği Festivali düzenlendi.

01 Nisan 2022 Cuma 20:56
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Kahta’da 'Badem Çiçeği Festivali' düzenlendi

Festival, Kahta’ya bağlı Bağözü Köyü’ndeki badem bahçelerinin gezilmesiyle başladı. 
Festival'e Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, Kahta Badem Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım, çiftçiler ile vatandaşlar katıldı.
"Badem üreticilerimiz için de verimli, bereketli bir yıl diliyorum"
1. Nemrut Badem Çiçeği Festivali hakkında bilgi veren Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar,"Kahta ilçemizde Badem Çiçeği Festivali’nin birincisini düzenlemiş bulunuyoruz. Bundan sonra inşallah her yıl bunu düzenleyeceğiz. İleride çok daha geliştirerek bu işi planlayacağız. Kahta'mız ve Adıyaman’ımız bildiğiniz gibi Türkiye'de badem üretiminde öncü rol üstleniyorlar. 100 bin dekarlık alanın üzerinde badem ekimi alanımız var. 30 bin tonun üzerinde de badem üretimimiz var. Bu festival de Kahta’ya, Adıyaman’a çok yakışacak inşallah. Kahta’mız için Adıyaman’ımız için festivalimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Badem üreticilerimiz için de verimli, bereketli bir yıl diliyorum. Bildiğiniz üzere Nemrut Dağı dünyanın sekizinci harikası. Bütün dünyadan turist çekiyor ve çok değerli bir hazinemiz. Dün itibarı ile yolunu açtık. Bütün dünyadaki ve ülkemizdeki turistleri, gezme ve görme sevdalılarını Adıyaman’a, Nemrut’a bekliyoruz ve davet ediyoruz." dedi.
"Kahta ilçemiz bugün Türkiye’de badem ambarı durumuna geldi"
Kahta’nın Türkiye’de badem ambarı durumuna geldiğini ifade eden AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, yaptığı açıklamada,"Nemrut Badem Çiçeği Festivali’mizin ilk günüdeyiz. Bugün itibarı ile ilk defa Kahta ilçemizde badem çiçeği festivalimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm protokolümüzle, Kahtalı hemşerilerimizle beraberiz. Kahta, dünyada ve Türkiye’de badem üretiminde önemli bir noktada. İnşallah bunu daha da ileri seviyelere taşıyacağız. Kahta ilçemiz bugün Türkiye’de badem ambarı durumuna geldi. Bu anlamda Tarım Bakanlığımıza, Tarım İl Müdürlüğümüze ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Badem yeni olmasına rağmen ilimizde çok önemli bir noktaya geldi. Bu sene hasadın da çok verimli olmasını bekliyoruz. Tekrardan festivalimizin hazırlanmasında emeği geçenlere ve katılanlara teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.
"Festivalimizin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum"
Badem etrafında birleşmiş bulunduklarını ifade eden Kahta Kaymakamı Selami Korkutata,"Bereketli hilal coğrafyasının bu kıymetli tarım ürünlerini bu endemik bitkilerinin olduğu, endemik coğrafyasının olduğu Nemrut Dağı Milli Park bünyesinde yetişen hangi ürün varsa bunların kıymetinin bulunacağı bir festival olacağını umut ediyorum. Badem bölgemizin ekonomik değerinin yüksek olacağı bir ürün olması ümidi ile endüstriyel alanda işlenmesi ümidi ile bunun farkındalığının artması ümidi ile ve yine bunun bölgemizde bulunan bu tarihi mistik coğrafyanın üzerinde bu programımızı yapmamızın manalı olduğunu düşünüyorum. Buraya bilgileriyle, becerileriyle, ilgileriyle bizlere destek veren ve uzaklardan gelen hocalarımıza da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Yine bu festivalimize bugün başlangıç olması sebebi ile ve kısa bir sürede duyurusu olması sebebi ile başlangıç olduğunu kabul ediyoruz. Bundan sonraki festivallerimizin çok daha içerikli ve çok daha geniş bir zaman aralığına yayıp çevredeki illerden de vatandaşlarımızın gelmesine imkan tanıyacağız. Sizler bugün burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Festivalimizin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum"dedi.
"1071 aile ise badem bahçelerinden geçimini sağlamaktadır"
Badem üretimi ile birlikte büyük bir istihdam sağlandığını belirten Kahta Badem Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım,"Daha önceleri dışarıya göç veren ilçemiz, badem üretimiyle birlikte göç alan ilçe durumuna geldi. Yaklaşık 6 bin kişi badem bahçelerinde çalışmaktadır. 1071 aile ise badem bahçelerinden geçimini sağlamaktadır" şeklinde konuştu.
Daha sonra tarihi Cendere Köprüsü'nde Şef Ahmet Güzelyağdöken tarafından hazırlanan badem yemeklerinin ikramı sonrası Prof. Dr. Ahmet Tel tarafından botanik turizmde bademin önemi konulu söyleşinin ardından  Dr. Ülkümen Rodoplu tarafından bademin kalp sağlığıyla ilgili söyleşi ve Şirin Pancaroğlu tarafından verilen konser ile sona erdi.
Festival sonrası Kahta Kaymakamı Selami Korkutata tarafından katılımcılara teşekkür plaketi takdim edildi.

 

Kaynak: PHA
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