Kahramanmaraş el sanatları sergisi Amerika’da açıldı

Sergide konu ilgili olarak açıklama yapan Dr. Binnur Özkar"Aziz Sancar Vakfının Türk kültürünün tanıtımı ve Türk öğrencilere olan desteğine katkı sağlamak amacıyla Kahramanmaraş el sanatlarını sergilemek istedik. Öncelikle yönetim kurulu üyemiz Nazlı Ceylan Balduk Kurtul ve Başkanımız Şahin Balcıoğlu’nun destekleri ile kısa zamanda proje hayata geçirildi. Ürünler temin edildi. Türkiye Cumhuriyeti Miami Başkonsolosu Feyza Barutçu Altuğ hanımefendinin Dışişleri ile yaptıkları görüşmeler sonucunda ürünler vakfa ulaştırıldı." şeklinde konuştu.

Sergi açılışında konuşan Nobel ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar “Doktor Binnur Özkar’ın vakfımızda gösterdiği gayretli çalışmaları ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasının cömert girişimleri ile Kahramanmaraş el sanatlarını vakfımızda sergilemekten mutluluk duyuyoruz. Kahraman şehrinize nazik davetiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Yakın zamanda eşim Gwen Sancar ile beraber ziyaret etmeyi arzu ediyoruz. Tüm Kahramanmaraş’a Sevgilerimle."