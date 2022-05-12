KAHEV, Kahta’da akıl ve zeka oyunları sınıfı açtı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1996 mezunları ve Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) tarafından Kahta Borsa İstanbul Anadolu Lisesi’nde yaptırılan akıl ve zeka oyunları sınıfının açılışı yapıldı. Açılış törenine Kahta Kaymakam Refiki Mert Can Canga, Kahta İlçe Milli eğitim Müdürü Lütfü Başli, KAHEV Temsilcisi Dr. Mine Kayacı Yıldız, Dr. Yasin Yıldız, Kahta Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, Kahta Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fahri Doğan, Kahta Borsa İstanbul Anadolu Lisesi Müdürü Mahmut Yıldırım, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Bağışçıların destekleriyle akıl ve zeka oyunları sınıfını kurduklarını ifade eden KAHEV Temsilcisi Dr. Mine Kayacı Yıldız, "Çocuklarımızı burada zeka oyunları ile buluşturduk. Onlara problem çözme yeteneği kazandırmak, mantık ve strateji gerektiren yeni nesil sınav sorularına adapte olmalarını sağlamak, hayatın içinde karşılaştıkları zorluklarla da mücadele edebilme yetilerini geliştirmek için bu atölyelerin çok faydası olacaktır. Aynı zamanda okuma salonu olarak da kullanılan bu atölyelerde çocukları kitapla buluşturup, onlara kitap sevgisini aşılamak da hedeflerimiz arasında. KAHEV’in amacı; Türkiye genelinde; okul öncesi, ilköğretim, lise ve üniversite öğrencilerinin eğitimine yönelik burs sağlamak, ülkemizin kültürel, bilimsel ve sosyal gelişimine hizmet etmek, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, verimli, etkin ve yüksek düzeyde eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesine katkıda bulunmaktır. Bu amaçlar doğrultusunda Ege Tıp ‘96 mezunlarının bağışlarıyla okulumuza kazandırdığımız bu atölyeden öğrencilerimiz ne kadar çok faydalanırlarsa biz de kadın hekimler önderliğinde kurulmuş olan KAHEV olarak o kadar mutlu olacağız. Okulumuza hayırlı olmasını diliyorum"dedi.

Dr. Yıldız, katkılarından dolayı özellikle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1996 mezunlarına da teşekkür etti.

Kahta Kaymakam Refiki Mert Can Canga ise, Kahta Borsa İstanbul Anadolu Lisesi’ne kazandırılan akıl ve zeka oyunları sınıfının kurulmasında emeği geçen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1996 mezunlarına ve Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı’na teşekkür ettiğini ifade etti.

Yapılan konuşmalardan sonra katılımcılar oyun oynayan öğrencilerle sohbet edip oyunlar hakkında bilgi aldılar. Öte yandan Kahta Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından konuklara müzik dinletisi sunuldu. Program, öğrencilerin hazırladığı resim sergisinin gezilmesiyle sona erdi.