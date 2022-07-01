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Kadınlar Kadın Destek Merkezleri ile daha güçlü - Videolu Haber

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Siverek Kadın Destek merkezinde her yaştan vatandaşların katıldığı kurslarda kadınlar okuma-yazma ve dikiş kursuna katılırken çocuklara ise kreş ve işaret dili kurslarında eğitim veriliyor.

01 Temmuz 2022 Cuma 18:29
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Kadınlar Kadın Destek Merkezleri ile daha güçlü - Videolu Haber

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Siverek Kadın Destek Merkezinde açılan kurslara kadınlar kadar çocuklar da yoğun ilgi gösteriyor. Kadınlar el işi becerilerini geliştirirken yanlarında getirdikleri çocukları ise kreşlerde eğitim alıyor.
"Çocuklardan işaret diline yoğun ilgi"
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Siverek Kadın Destek Merkezinde açılan işaret dili kurslarına çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Haftanın 5 günü verilen eğitimlerden faydalanan çocuklar, merkezde işaret dili öğreniyor. 
Yaş gruplarına göre eğitimlerin verildiği Siverek Kadın Destek Merkezinde uzman eğitmenler tarafından verilen kurslarda çocuklara işaret dilinin önemi anlatılıyor. Kursa katılan çocuklara günlük hayatta yapabilecekleri işaretler anlatılıyor. 
Merkezdeki işaret dili kursuna katılan çocuklar, yaptıkları işaret ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ettiler. Çocuklar, ‘’Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ederiz’’ dediler.  
Her yaştan kadınların yoğun ilgi gösterdiği Siverek Kadın Merkezine gelen kadınlara burada okuma yazma eğitimleri veriliyor. Maddi imkânsızlıkla ve ailevi nedenlerle bugüne kadar okuma yazma bilmeyen kadınlar, merkezde temel eğitim alıyor. 
Ev işlerinde arta kalan zamanlarını kurs merkezlerinde geçiren kadınlar, Türkçe, Matematik ve güzel yazı yazma derslerine katılıyor. Günlük hayatta okuma bilmedikleri için zorlandıklarını anlatan kadınlar, okuma yazma kursu sayesinde yeniden hayata başladıklarını söylediler.
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Havva Akpınar, ‘’Geçen yıldan itibaren kadınlara okuma-yazma, temel beceri kazanma, matematik ve bilgi birikim konularında yardımcı olmaya çalışıyorum. Şu ana kadar bayana okuma yazma öğreterek sertifikalarını verdik. Kursun açılmasında bizlere destek veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ederim’’ diye konuştu. 
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın Destek Merkezindeki dikiş kursuna gelen kadınlara bura da kıyafet dikmenin püf noktaları anlatılıyor. Dikiş nakış kursunda temel eğitimlerini tamamlayan kadınlar, kendi elbiselerini kendileri dikiyor. 
Kendi ürettikleri kıyafetleri aynı zamanda satma imkânı da bulan kadınlar bu sayede ev ekonomilerine büyük destek sağlıyor. Kendilerine seçtikleri model çalışmalarla kıyafet hazırlayan kadınlar günün büyük bir bölümünü kendi evleri gibi gördükleri kadın merkezinde geçiriyor.
Anneler kursta, çocuklar kreşte
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Siverek Kadın Destek merkezindeki kurslara katılan kadınların yanlarında getirdikleri çocuklara kreş hizmeti veriliyor. Bırakacak yerleri olmadığı için çocuklarını yanlarında getiren anneler, çocuklarını kreşe bırakıyor. 
Merkezdeki kreşe bırakılan çocuklara burada uzman eğitmenler tarafından el becerileri, boyama, kişisel ve sosyal faaliyetler konusunda eğitimler veriliyor. Resim dersi ve boyama çalışmasının yapıldığı kreşte çocuklar, eğlenerek vakit geçiriyor. 
Kreş sorumlusu Serran Uras, ‘’Buradaki çocuklarımızın sayısı kursa gelen kadınlar nedeniyle sürekli değişiyor. Kursa gelen bayanların çocukları buraya geliyorlar. Anneler buradayken çocuklar burada güzel bir şekilde vakit geçiriyorlar. El becerileri ve boyama dersleri veriyoruz. Kişisel gelişimleri ve günlük yapabilecekleri becerilerle ilgili, sosyal ve duygusal faaliyetler, aktivitelerle ilgili dersler veriyoruz’’ diye konuştu.
Kadınların yoğun ilgi gösterdiği kurslardan biri de el işi sanatları oluyor. Kadınlar, hayallerinde şekillendirdikleri ürünleri el becerileriyle geliştirerek süs eşyaları yapıyor. Bez bebekten, tabloya, örgü işlemesinden abajur ve masa örtülerine kadar birçok ürün hazırlayan kadınlar, aile bütçelerine katkı sağlıyor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kurslara katılan kadınların eğitimleri kadar sağlıklarını da düşünüyor. Merkeze gelen kadınlara uzman eğitmenler tarafından sağlıklı beslenme ve diyet eğitimi veriliyor. Uzmanlar tarafından verilen eğitimlere kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Sağlıklı beslenmenin yanı sıra obeziteye karşı eğitimlerin verildiği merkezde kadınların sağlığı ön planda tutuluyor

 

Kaynak: PHA
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