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Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele farkındalık standı

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Adıyaman Emniyet Müdürlüğü tarafından Adıyaman Park AVM de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele farkındalık Standı açıldı.

03 Ağustos 2022 Çarşamba 19:02
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Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele farkındalık standı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 1 Temmuz 2021 tarihinde açıklanan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Farkındalık Standı açıldı. 
Açılan farkındalık standına Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Osman Kolay ve Kurum çalışanları katıldı. 
İl Müdürü Çelik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kadın hukuk Rehberi broşürlerinin dağıtımını gerçekleştirdi.
Konu hakkında değerlendirmede bulunan Çelik,"Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelemizi Sıfır Tolerans ilkesi ile sürdürüyoruz. Bu Kapsamda Şiddet olaylarına dikkat çekmek ve vatandaşlarımızın bu konudaki duyarlılığını arttırmak amacı ile belirli periyotlarla Farkındalık standı açıyor, olmasını hiç istemesek te Şiddete maruz kalmaları veyahut tanık olduklarında izleyebilecekleri hukuki yolları anlatan Kadın Hukuk Rehberi broşürümüzü kadınlarımızın istifadelerine sunuyoruz. Ülkemizde ve ilimizde tek bir şiddet olayı dahi yaşanmaması temennisi ile Vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum.” Dedi.      

 

Kaynak: PHA
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