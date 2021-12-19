İstanbul'da Adıyaman rüzgarı esiyor

Anadolu'da birlikte yaşama kültürünün en güzel örneğini sergileyen kadim medeniyetler şehri, huzur ve hoşgörü kenti Adıyaman'ı tanıtmak amacıyla organize edilen etkinlik coşku dolu bir törene sahne oldu.

Adıyaman'ı tanıtmak amacıyla organize edilen etkinlik coşku dolu devam ederken, Adıyaman Tanıtım Günleri açılış törenine, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Milletvekilleri Muhammed Fatih Toprak, Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Sevinçtekin ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Adıyamanlılar Vakfı Başkanı Ömer Özkartal ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Çağdaş Adıyamanlılar Derneği ÇADAP Başkanı Aziz Binzet, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları, Adıyaman'daki kamu ve özel sektör temsilcileri, İstanbul'daki üst düzey bürokratlar ile İstanbul'da yaşayan Adıyamanlılar ile çok sayıda davetli katıldı.

Vali Çuhadar’dan “Adıyaman” şiiri

Halk Eğitim Merkezi Halkoyunları Ekibi tarafından Adıyaman yöresine ait folklor gösterisi sunuldu. Kendisinin kaleme aldığı Adıyaman adlı şiiriyle başlayan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, "Kadim medeniyetler şehri, huzur ve hoşgörü kenti Adıyaman'ı, sahip olduğu tüm değerlerle Türkiye'nin aynası ve mozaiği İstanbul'da tanıtmak amacıyla buradayız" dedi. Vali Çuhadar, "Sevgi ve kardeşliğin şehri Adıyaman'ımızın tarihi ve kültürel zenginliklerini, eşsiz doğal güzelliklerini Türkiye'nin aynası ve mozaiği olan İstanbul'da tanıtmak amacıyla buradayız. Bu organizasyonu düzenleyen herkese çok teşekkür ediyor, tanıtım günlerinin Adıyaman'a ve Adıyamanlılar' hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Adıyaman'ın yeni gözdesi badem

Soğuk hava ve haftaiçi günü olmasına rağmen Adıyaman Tanıtım Günleri ilk günden itibaren çok sayıda İstanbullu'yu ağırladı. Adıyamanlı sanatçı Latif Doğan keyif dolu şarkılarla ziyaretçileri coşturdu. Birbirinden güzel, coşku dolu etkinliğe sahne olan Yenikapı'da iki dev çadırdan birinde resmi kurumlar tanıtımlarını yaparken, esnaf ise birbirinden lezzetli yöresel ürünlerin satışını yaptı. Ziyaretçiler yöreye özgü tatları tattı, davul zurna eşliğinde halay çekti. Etkinlik sırasında, Nemrut Dağı heykellerinin çiğ köfteden yapılan kopyaları büyük ilgi gördü. Kahta, Besni, Tut, Çelikhan, Samsat, Gölbaşı, Samsat ve Sincik ilçelerinin stantlarında yöreleri tanıtan eserler misafirlerin ilgisiyle karşılaştı. Kebaplar, içli köfteler, çiğ köfteler, hıtap, narlar, Besni üzümü, peynir helvası yenildi. Anadolu'nun tarımdaki en önemli şehirlerinden olan Adıyaman'ın son yıllarda artan en büyük değeri badem de bu yıl Adıyaman Tanıtım Günleri'nin en önemli parçası oldu. Etkinliğin tanıtım afişlerinde badem ağacı kullanılırken, esnaf tezgahında da badem büyük ilgiyle karşılaştı.