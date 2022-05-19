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İNTERCULTUREL FEST II A.A.L.den

Küreselleşmenin etkisiyle ülkeler arasındaki sınırların önemsizleştiği, teknolojinin ilerlemesi ile uluslararası insan hareketliliğin zirve yaptığı günümüzde farklı dil ve kültüre sahip insanlar arasında ortak iletişim dili olarak İngilizce önemli bir yere sahiptir.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
19 Mayıs 2022 Perşembe 15:52
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İNTERCULTUREL FEST II A.A.L.den
Küreselleşmenin etkisiyle ülkeler arasındaki sınırların önemsizleştiği, teknolojinin ilerlemesi ile uluslararası insan hareketliliğin zirve yaptığı günümüzde farklı dil ve kültüre sahip insanlar arasında ortak iletişim dili olarak İngilizce önemli bir yere sahiptir. Ayrıca, dil ile kültür arasında iç içe geçmiş ayrılmaz bir ilişki vardır. Fakat, her ne kadar ortak iletişim aracı olarak ingilizce kullanılsa da, sadece İngiliz kültürünü yaşatmak diğer kültürleri yozlaştırmakta ve zamanla yok olmasına neden olmaktadır. Bu sebeple, diğer milletlerin kültürleri hakkında da bilgi sahibi olmak farklı kültürlerden gelen insanların daha iyi ve kesintisiz bir iletişim kurmalarını sağlar ve kültür şoku yaşamalarını engeller.
Bu bağlamda, Avrupa birliği ve Avrupa Konseyi ile paralel olarak Milli Eğitim Bakanlığı da çokkültürlülüğü yabancı dil eğitiminde desteklemektedir.

Bu münasebetle, öğrencilerimizi uluslararası hareketliliklerinde farklı kültürlerden insanlarla anlaşabilmeleri için ortak iletişim dili olarak İngilizce’yi etkili ve akıcı konuşmalarını sağlamaya ve farklı kültürleri tanımalarına yardımcı olmaya çalışmaktayız. Bu çalışmalarımızın bir parçası olarak, Altınşehir Anadolu Lisesi Proje Okulu Müdürü Yaşar Uslu yönetiminde, İngilizce öğretmenleri Esef Dinçer, Sultan Bucak, Özge Çalışkan, Neslihan Erbil ve Arzu Elmacı koordinatörlüğünde 13 farklı ülke kültürlerinin 371 öğrencimiz tarafından İngilizce olarak tanıtıldığı bu sene 2.’sini düzenlediğimiz “Intercultural Fest” etkinliğini başarılı bir şekilde gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşamaktayız. Okul idaremizin teşviği ve öğretmenlerimizin özverili gayretleri öncülüğünde İlerleyen yıllarda da öğrencilerimizi 21. yüzyıla hazırlayacak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Her şey yarınlarımız olan öğrencilerimiz için.
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İNTERCULTUREL FEST II A.A.L.den
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