Hintliler Nemrut Dağı'na hayran kaldı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 2206 metre yükseklikte bulunan Dünyanın 8. Harikası Nemrut Dağı'nda yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Milli park alanı olarak korumaya alınan Nemrut Dağı’nda hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Hindistan'dan gelen grubun başında yer alan Tushar Agawar,"Yaptığımız turlar VIP katılımcılardan oluşmaktadır. Turlarımız 55 günde 20 ülkeyi içermektedir. 15 bin kilometre yapıyoruz. İran'dan başlayan turumuz, "10 araçlık safari için uygun jeeplerle yapıyoruz. Türkiye de özellikle Kommagene uygarlığının UNESCO Dünya kültür mirası olan Nemrut Dağı zirvesinde dev eserleri programımıza aldık ve ilk gezimizi gerçekleştirdik. 25 kişilik ekibimiz Nemrut'ta hayran kaldı. şimdiden kendi firmalarına tanıtmaya, sosyal medyada paylaşmaya başladılar."dedi.

Uzakdoğu'dakileri Nemrut Dağını görmeye davet eden Organizasyon sorumlusu Sanjay Madam,"Hindistan büyük bir ülke, gerek Hindistan'da gerek başka ülkelerdeki özellikle Birleşik Krallık ve ABD de önemli sayıda zengin bu tur gezi programlara katılacak çok insan var. Organizasyonumuz böyle kesimlere yönelik. Para bırakan bir program. Nemrut'tu programımıza aldık. Şimdiden Hintlilerin büyük ilgisini çekti. Yani artık Hintliler Nemrut'ta yabancı değil. Dünyada bir tane Nemrut Var, zirvesinde dev eserleri bulunduğu, Antiochos'un Pramit şeklindeki anıt mezarı ve güneşin insanlarla buluştuğu eşsiz bir yerdir"şeklinde konuştu.