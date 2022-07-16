Harikases’ten Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti’ne ziyaret

Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri’ye son çıkan albümünü takdim eden Sanatçı İbrahim Harikases, bir süre sohbet ederek cemiyetin güzel işlere imza attığını söyledi.

Ses Sanatçı Harikases,"Memleketimizin gelişmesi ve vatandaşlarımızın sorunlarının duyurulmasında büyük emekleri olan basınımız, birçok konuda çok güzel işler çıkarıyorlar. Bu anlamda gerek yazılı gerekse görsel olarak hizmet veren tüm gazeteci arkadaşlarımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Bu anlamda basın emekçilerimizin çalışmalarından oldukça memnuniyet duyduğumuzu açık yüreklilikle belirtmek istiyorum. Memleketimizin gelişmesi adına ve aynı zamanda da kamu hizmeti veren gazeteci arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirene Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri ise, İbrahim Harikases’e ziyaretten dolayı teşekkür ederek çıkardığı son albümünün hayırlara vesile olmasını diledi.