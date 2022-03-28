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Halk Oyunları ve Türk Halk Müziği Koro çalışmaları başladı

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Belediye Konservatuarında Halk Oyunları ve Türk Halk Müziği Koro çalışmaları başladı.

28 Mart 2022 Pazartesi 15:40
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Halk Oyunları ve Türk Halk Müziği Koro çalışmaları başladı

Adıyaman kültürünü yaşatma adına Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve aktif bir şekilde faaliyetlerini sürdüren Belediye Konservatuarında bir dönem dünya birinciliği elde eden Adıyaman Halk Oyunlarının yeniden canlandırılması için çalışmalar başlatıldı.
Konu ile ilgili bilgi veren yetkililer, Halk Oyunlarıyla birlikte Türk Halk Müziği Korosunun oluşturulma çalışmalarının da devam ettiğini belirterek, "Belediye Konservatuarımızın temel amacı ilimizde yozlaşan kültür karşısında unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerimizin gençlerimize öğretilmesidir. Böylelikle sahip olduğumuz kültürel değerlerin kaybolmadan nesilden nesle aktarılması amaçlanmaktadır. Bu anlamda dünya birinciliği unvanı bulunan Adıyaman Halk Oyunlarını da yeniden canlandırmayı planlıyoruz. Bunun yanında Türk Halk Müziği Korosunu kurmak için de çalışmalara başladık. Birbirinden değerli hocalarımız nezaretinde oluşturulacak olan koromuz için kabullerimiz sürüyor. Halk Oyunları ve Türk Halk Müziğine gönül veren yada merakı olan tüm hemşerilerimizi Yeni Mahallede bulunan Abdülhamid Han Gençlik Merkezimize yada 0 (416) 216 17 20 nolu telefondan 1283 dahili hatta bağlanarak başvuru yapmaya davet ediyoruz" diye konuştu.
Yetkililer ayrıca, Adıyaman Belediyesi Konservatuarı tarafından oluşturulacak yeni kurslara taleplerin oldukça fazla olmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.

 

Kaynak: PHA
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