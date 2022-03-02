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Güz kursları devam ediyor

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten Belediye Konservatuarında güz dönemi kursları devam ediyor.

02 Mart 2022 Çarşamba 16:13
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Güz kursları devam ediyor

2021-2022 güz dönemi kurslarına devam eden Adıyaman Belediyesi Konservatuarı, her yıl olduğu gibi bu yıl da gençlerden yoğun ilgi görüyor.
Geleceğin sanatçı adaylarına her türlü olanağı sağlayan Belediye Konservatuarı, her yıl yaz ve güz olmak üzere iki ayrı dönemde binlerce öğrenciye 20'ye yakın dalda hizmet veriyor.
Devam eden güz dönemi kurslarıyla ilgili bilgi veren konservatuar yetkilileri, kurslara gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek, şunları söyledi: "Konservatuarımızda daha önceki yıllarda olduğu gibi güz döneminde de kurslarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Her yıl üstüne koyarak büyüyen konservatuarımızda 2021-2022 güz döneminde, alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından çeşitli alanlarda eğitimler veriliyor. Eğitimler sonunda başarılı olan kursiyerlerimiz katılım belgesi almaya hak kazanacak."
Kurslara katılan öğrenciler ise kendilerine ücretsiz olarak tanınan bu imkanlardan dolayı Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç başta olmak üzere tüm yetkililere teşekkür etti.

 

Kaynak: PHA
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