Grup Ravza ilahi grubundan ikinci Kürtçe klip

Grup olarak sürekli kendilerini yenilemeye çalıştıklarını dile getiren Ravza İlahi Grubu sorumlusu Yunus Karakuş,"Grup olarak ikinci Kürtçe klip çalışmamızı tamamladık. Klip çalışmalarımızda ilimizin tanıtımına da özen gösteriyoruz. Tövbekarım isimli klip çalışmamızı ilimizin önemli Turizm bölgesi olan Perre Antik kentte çektik. Parça için kendi aramızda 6 gün çalışma yaptık, çekimlerimiz ise 1 sürdü bir hafta içinde ortaya güzel bir klip çalışması çıktığına inanıyoruz ve takdiri halkımıza bırakıyoruz. Daha önce Safban Bin Muattal Hazretleri için okunan parçanın ardından Perre Antik Kentte böyle bir çalışmaya imza attık, hem inanç turizmi hemde doğa turizmi açısında ilimize katkı sunmaya da gayret ettik."dedi.

"Bizlere her zaman olduğu gibi şimdi sahip çıkacak olan Adıyaman halkı"

Tövbekarım isimli Kürtçe klip Youtube kanalında yayınlanmaya başladığını belirten Karakuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunun yanı sıra yine il içinde, il dışında ve televizyon kanallarında katılarak ilimizi en iyi şekilde temsil ediyoruz. İkinci Kürtçe klip çalışmamız olan Tövbekarım isimli Kürtçe klipimiz Youtube kanalımızda yayınlanmaya başladı. Halkımızdan ricamız sayfalarımızı ve Youtube kanalımıza abone olmalarını rica ediyoruz. Bizlere her zaman olduğu gibi şimdi sahip çıkacak olan Adıyaman halkına şükranlarımızı sunuyoruz. Klip çalışmamızda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

Kaynak: PHA