Gölbaşı'nda yıl son sergisi açıldı

15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen sergi açılışına Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, siyasi parti temsilcileri, ilçe protokolü, halk eğitim merkezi usta öğreticileri ve kursiyerler ile vatandaşlar katıldı.

Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri ve kursiyerleri tarafından el sanatları alanında açılan kurslarda hazırlanan ürünler, sosyal, kültürel ve sportif kursların gösterileri düzenlenen sergiyle vatandaşların beğenisine sundu.

Usta öğretici ve kursiyerlerle bir süre sohbet eden Kaymakam İhsan Ayrancı serginini açılışında emek veren herkese teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, ise Halk Eğitim aracılığı ile insanların meslek edindiğini, becerilerini geliştirdiğini, zamanını faydalı işlerle değerlendirdiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.