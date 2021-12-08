Gölbaşı'nda 'Uyuşturucuyla Mücadele' oyunu sahne aldı

Gölbaşı Belediyesi Konferans Salonunda farklı günlerde 9 seans olarak gösterilen tiyatro oyununa Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Madde bağımlılığına karşı farkındalık yaratarak halkı bilinçlendirmek amacıyla lise çağındaki öğrencilere yönelik, "Uyuşturucuyla Mücadele" konulu tiyatro oyunu gösterisi gerçekleştirildi. İlçedeki öğrenciler geniş katılım sağlarken, "Uyuşturucuyla Mücadele" konulu tiyatro oyununda uyuşturucuyla mücadele konuları ve uyuşturucunun zararları ele alındı.