Galeriler Yazarlar
Adıyaman 15
az bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.251,68
ALTIN
908,17
DOLAR
14,69
STERLİN
19,26
EURO
16,24

Gölbaşı’nda tiyatro gösterisine yoğun ilgi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi Tiyatro ekibinin oynadığı oyuna ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi.

01 Nisan 2022 Cuma 21:10
1 Okunma
Gölbaşı’nda tiyatro gösterisine yoğun ilgi

Gölbaşı Belediyesi Konferans Salonunda oynan oyunda farklı skeçler yer alırken oyunu izleyen ilçe halkı ise hem güldü hem de düşündü. 
Bir şirkette toplantı olur ama toplantıda konuşmalar hep yabancı kelimeler çoğunlukta olunca patron hiçbir şey anlamaz ve çalışanlarına Türkçeyi düzgün konuşmuyorsunuz dilimizi bozuyorsunuz diyerek kızar ve onları cezalandırır konusunun ve damat adayları isimli bir orta oyununda, bir ailenin kızına birkaç tane talip çıkar ama baba bu talipleri kızına uygun görmez ve onları uzaklaştırmak için her türlü yalanı söyler ve her türlü mücadeleyi vermesinin yer aldığı tiyatroda
yazarlığını Hasan Gülpınar'ın oyunu yönetmenliğini Mehmet Peşket, sunuculuğunu Sudenur Geçeci, Mustafa Seçkin, teknik sorumluluğunu Emre Öztürk'ün üstlendiği tiyatroda Hasan Gülpınar, Ayşe Şenocak, Ufuk Geçeci, Mehmet Peşket, Turgay Çakır, Ahmet Aktaş, Onur Güllü ve Sena Ekincioğlu yer aldı.
Tiyatro gösterimin ardından izleyenler oyuncuları ayakta alkışladı.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahta’da 'Badem Çiçeği Festivali' düzenlendi
Kahta’da 'Badem Çiçeği Festivali' düzenlendi
2. Gazi Oyunları merhum Sani Konukoğlu anısına düzenlenecek
2. Gazi Oyunları merhum Sani Konukoğlu anısına düzenlenecek
Koruma altındaki çocukların el emekleri sergilendi
Koruma altındaki çocukların el emekleri sergilendi
Samsat'ta el sanatları sergisi açıldı
Samsat'ta el sanatları sergisi açıldı
Adıyaman'da 'Hayatlarımız Sallanmasın' isimli tiyatro büyük beğeni topladı - Videolu Haber
Adıyaman'da 'Hayatlarımız Sallanmasın' isimli tiyatro büyük beğeni topladı - Videolu Haber
Rock müziği sanatçısı Haluk Levent Gaziantep’te hayranlarıyla buluştu
Rock müziği sanatçısı Haluk Levent Gaziantep’te hayranlarıyla buluştu
Çanakkale Şehitlerini anmak için denizde dev bayrak açtılar - Videolu Haber
Çanakkale Şehitlerini anmak için denizde dev bayrak açtılar - Videolu Haber
Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Fatih Belediyesi’ne ödül
Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Fatih Belediyesi’ne ödül
2. Kayısı Çiçeği Şenlikleri sona erdi
2. Kayısı Çiçeği Şenlikleri sona erdi
Beyaz örtüyle kaplı Nemrut Dağı’nın yolu açılıyor
Beyaz örtüyle kaplı Nemrut Dağı’nın yolu açılıyor
Halk Oyunları ve Türk Halk Müziği Koro çalışmaları başladı
Halk Oyunları ve Türk Halk Müziği Koro çalışmaları başladı
Adıyaman'da 'Hayatlarımız Sallanmasın' tiyatrosu
Adıyaman'da 'Hayatlarımız Sallanmasın' tiyatrosu
Adıyamanlı gençler tarihi Mardin'i gezdi
Adıyamanlı gençler tarihi Mardin'i gezdi
El Örgüsü Hakkında Bilinmesi Gerekenler
El Örgüsü Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Klasik Türk Müziği sanatçıları kulakların pasını sildi
Klasik Türk Müziği sanatçıları kulakların pasını sildi
Coğrafi tescilli yöresel ev yemekleri yarışması yapıldı
Coğrafi tescilli yöresel ev yemekleri yarışması yapıldı
Adıyaman Kent Konseyi’nden anlamlı proje
Adıyaman Kent Konseyi’nden anlamlı proje
Kayısı çiçeği şenlikleri başladı
Kayısı çiçeği şenlikleri başladı
Ağca: Kütüphaneler, bilgi kaynaklarına ulaşmanın en doğru yoludur
Ağca: Kütüphaneler, bilgi kaynaklarına ulaşmanın en doğru yoludur
Devlet sanatçılarından 'Yörelerden Gönüllere Konseri'
Devlet sanatçılarından 'Yörelerden Gönüllere Konseri'
Müzede tarih sanatla renklendi
Müzede tarih sanatla renklendi
Adıyaman Belediyesi'nde Çanakkale Zaferi konseri
Adıyaman Belediyesi'nde Çanakkale Zaferi konseri
15. Gap Oscar'ı ödül töreni Malatya’da düzenlenecek
15. Gap Oscar'ı ödül töreni Malatya’da düzenlenecek
Adıyaman'da tarihe sığmayan destanın 107. yıldönümü kutlandı
Adıyaman'da tarihe sığmayan destanın 107. yıldönümü kutlandı
‘Çanakkale Aynı Ruh’ tiyatro gösterisi izleyici ile buluştu
‘Çanakkale Aynı Ruh’ tiyatro gösterisi izleyici ile buluştu
Başkan Kılınç, 'Adıyaman' dergisi yazarlarıyla buluştu
Başkan Kılınç, 'Adıyaman' dergisi yazarlarıyla buluştu
‘Gönül Cemresi’ Türk Halk Müziği konserine yoğun katılım
‘Gönül Cemresi’ Türk Halk Müziği konserine yoğun katılım
Minik öğrenciler tiyatroyla bilinçlendirildi
Minik öğrenciler tiyatroyla bilinçlendirildi
'Adıyaman' dergisinin yeni sayısı okuyucularla buluştu
'Adıyaman' dergisinin yeni sayısı okuyucularla buluştu
Besnili Kadınlar Aile Destek Merkezi ile meslek öğreniyor
Besnili Kadınlar Aile Destek Merkezi ile meslek öğreniyor

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim