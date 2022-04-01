Gölbaşı’nda tiyatro gösterisine yoğun ilgi

Gölbaşı Belediyesi Konferans Salonunda oynan oyunda farklı skeçler yer alırken oyunu izleyen ilçe halkı ise hem güldü hem de düşündü.

Bir şirkette toplantı olur ama toplantıda konuşmalar hep yabancı kelimeler çoğunlukta olunca patron hiçbir şey anlamaz ve çalışanlarına Türkçeyi düzgün konuşmuyorsunuz dilimizi bozuyorsunuz diyerek kızar ve onları cezalandırır konusunun ve damat adayları isimli bir orta oyununda, bir ailenin kızına birkaç tane talip çıkar ama baba bu talipleri kızına uygun görmez ve onları uzaklaştırmak için her türlü yalanı söyler ve her türlü mücadeleyi vermesinin yer aldığı tiyatroda

yazarlığını Hasan Gülpınar'ın oyunu yönetmenliğini Mehmet Peşket, sunuculuğunu Sudenur Geçeci, Mustafa Seçkin, teknik sorumluluğunu Emre Öztürk'ün üstlendiği tiyatroda Hasan Gülpınar, Ayşe Şenocak, Ufuk Geçeci, Mehmet Peşket, Turgay Çakır, Ahmet Aktaş, Onur Güllü ve Sena Ekincioğlu yer aldı.

Tiyatro gösterimin ardından izleyenler oyuncuları ayakta alkışladı.