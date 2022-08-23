Gölbaşı'nda 'Akçabel İncir Festivali' düzenlendi

Programa, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gölbaşı İlçe Başkanı Emine Köseler, MHP İlçe Başkanı Mustafa Çırakoğlu, Ziraat Odası Başkanı Doğan Güven, Gölbaşı MYO Müdür Yardımcısı Mehmet Emin Özdemir, İş İnsanı Sinan Karahan, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Akçabel köyünde düzenlenen incir festivali tertip komitesi başkanlığını yapan Reşit Kaşıkara, festivali geleneksel hale getirdiklerini ifade ederek katılımcılara teşekkür etti.

Bu sesin her yıl daha da artarak devam edeceğini söyleyen Festival Tertip Komite Başkanı Reşit Kaşıkara,"Bizi biz yapan dostluğun, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin en büyük göstergesi olan sevgi saygı özlem dolu gönül muhabbetimiz için paylaşmak için bugün buradayız. Köy diye tanımladığımız bu yerleşkemizden tüm dünyaya yetecek olan hoşgörümüzün, kültürümüzün, örflerimizin, ananelerimizin ve Halil İbrahim Sofrası kadar bereketli topraklarımızın çalışkan üretken emeğinin kıymeti doğrultusunda şükrünü eksik etmeyen hemşerilerimizin sesiyiz. Bu ses her yıl daha da artarak çoğalacaktır. Festivalimizin en büyük değerlerinden biride toplumun kederde sevinçte, tasada ve kıvançta ortak hareket etmesini sağlamaktır." dedi.

Etkinlikte İncir hakkında bilgilendirme konuşmasının yapıldığı etkinlikte incir yarışması düzenlendi. Yarışmacıların birbirinden lezzetli incirleri jüri üyelerinin beğenisine sunuldu. Dereceye giren yarışmacılara hediyeleri takdim edilirken tiyatro gösterisi ve müzik programı sonrası dereceye girenlere çeşitli hediyeler takdim edildi.