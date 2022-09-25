Geçtiğimiz ay yapılan ilk konserde sanatçı Ekin Uzunlar Gölbaşı Gençlik Festivali konserleri kapsamına vatandaşlar buluşurken 27 Eylül’de yapılacak konserde ise yapılan oylama sonucu ile belirlendi.
Oylama sonucunda Seko-Tefo ve Tripkolic Seda Gölbaşı’nda vatandaşlara konser verecek.Yapılan etkinlikleri değerlendiren Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım; “En son yaptığımız Ekin Uzunlar konserinde bir dahaki gençlik konserimizi sizlerin talepleri ile yapacağımızı söylemiştik. Yapılan ankette çok kıymetli sanatçılarımız Seko-Tefo ve Tripkolic Seda karar kılınmış, onlara karar vermişsiniz. 27 Eylül’de bu konsere hepinizi bekliyorum. Çevre illerimizdeki gençlerimizi de davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
Gölbaşı Gençlik Festivali 2 konser ile sürecek
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Gölbaşı Belediyesi tarafından bu yıl yapılmaya başlanan Gölbaşı Gençlik Festivali devam ediyor.
Geçtiğimiz ay yapılan ilk konserde sanatçı Ekin Uzunlar Gölbaşı Gençlik Festivali konserleri kapsamına vatandaşlar buluşurken 27 Eylül’de yapılacak konserde ise yapılan oylama sonucu ile belirlendi.