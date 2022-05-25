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Göbeklitepe’de Urfa türküleri yankılandı - Videolu Haber

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin "Türk Mutfağı" Haftası kapsamında tarihin sıfır noktası Göbeklitepe’de düzenlediği etkinlikte sıra gecesi eşliğinde halay çeken vatandaşlara yöreye özgü külünce ve Reyhan şerbeti ikram edildi.

25 Mayıs 2022 Çarşamba 11:49
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Göbeklitepe’de Urfa türküleri yankılandı - Videolu Haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde 21-27 Mayıs tarihleri arasında Türkiye genelinde kutlanan ‘’Türk Mutfağı’’ Haftası kapsamında tarihin sıfır noktası olan Göbeklitepe’de sıra gecesi düzenlendi.
12 bin yıllık geçmişiyle insanlık tarihine ışık tutan Göbeklitepe'yi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler Urfa Ahengi Müzik grubunun seslendirdiği türküler eşliğinde eğlendi. Tarihi alanı gezmeye gelen misafirler okunan türkülere eşlik ederek halay çektiler.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde bulunan Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından Göbeklitepe Amfi alanında düzenlenen sıra gecesine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.  Yurt İçi ve yurt dışından Göbeklitepe'yi gezmeye gelen turistler bir yandan tarihe ışık tutan Göbeklitepe’yi gezerek alanı incelerken, diğer yandan da Urfa Türküleri eşliğinde doyasıya eğlendi.
Göbeklitepe ören yerinde düzenlenen etkinlikte vatandaşlara yöreye özgü külünce ve Reyhan şerbeti ikram edildi.

 

Kaynak: PHA
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