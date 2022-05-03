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Göbeklitepe ile çağdaş ‘T’ biçimli kült heykel merak uyandırıyor

Adıyaman’da 1970 yılında bulunan ve Göbeklitepe’deki heykeller ile çağdaş olan ‘T’ biçimli kült heykeli müzenin ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Uzmanlar, Adıyaman’da Göbeklitepe benzeri bir ören yerinin olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

03 Mayıs 2022 Salı 12:55
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Göbeklitepe ile çağdaş ‘T’ biçimli kült heykel merak uyandırıyor

Adıyaman’da 1970 yılında bulunan ve Göbeklitepe’deki heykeller ile çağdaş olan ‘T’ biçimli kült heykeli müzenin ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Uzmanlar, Adıyaman’da Göbeklitepe benzeri bir ören yerinin olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

1970 yılında Adıyaman’ın Kahta ilçesi Çıralık köyünü bağlı Kilisik mezrasında bulunan ‘T’ biçimli kült heykeli Şanlıurfa Göbeklitepe’deki 12 bin yıllık heykellerle aynı çağ ile tarihlenirken, o heykellere benzerliği ile dikkat çekiyor. Bir kadın yada tanrıçanın doğum anının betimlendiği heykel bulunduğu yıl Adıyaman Müzesi’ne teslim edildi. Teslim edilen heykel 2013 yılında müzede teşhire çıkarılarak sergilendi.

Göbeklitepe’nin gün yüzüne çıkması ve Adıyaman Müzesindeki heykelle benzerlik olması üzerine Adıyaman Müzesi görevlileri, heykelin bulunduğu Çırakıl köyü ve Kilisik mezrasında ören yerinin olabileceği ihtimali üzerine yüzey araştırması yaptı. Yapılan araştırmada herhangi bir bulguya rastlanılmadı. Uzmanlar, bu heykelin bulunduğu bölgede tek başına olamayacağını değerlendiriyor.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan heykelin nasıl bulunduğu ile ilgili yaptığı açıklamada, “1970 yılında Adıyaman’ın Kahta ilçesi Çıralık köyü Kilisik mezrasında bulunan ‘T’ biçimli heykel o dönem Arsemia’da kazı yapan yabancı kazı ekiplerine köylü bir vatandaş tarafından teslim ediliyor. Yabancı kazı ekibi de heykeli getirip Adıyaman Müzesine teslim ediyor. Adıyaman Müzesine teslim edildikten sonra 2013 yılında depoda bulunan eser teşhire çıkartılıyor. Göbeklitepe’nin kazılarak heykellerin ortaya çıkmasıyla Adıyaman Müzesindeki heykelin aynı döneme ait olduğu tespit edildi. Bu heykelde bir kadın veya tanrıçanın doğum sahnesinin canlandırılması yapılıyor. Bu heykelin bulunduğu bölgede tarama çalışmaları yaptık. Dönemin köyde bulunan yaşlı insanlarına sorduk ve kendimizde yüzey araştırması yaptık fakat herhangi bir bulguya rastlanılmadı” dedi.

Vatandaşlarda, müzede sergilenen bu heykelin Göbeklitepe’de ki heykellere benzerliğine dikkat çekti.

Kaynak: iha
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