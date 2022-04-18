Gergerliler Derneği iftar yemeğinde buluştu

Kur’an Tilaveti ve Mevlidi Şerif ile başlayan iftar programına katılan konukları Gergerliler Yardımlaşma ve Dayanışma Başkanı Aziz Yakut karşıladı.

Programın açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı Aziz Yakut, bu tarz organizasyonlarla birlik ve beraberliğin daha da pekiştirildiğini söyledi.

Dernek Başkanı Aziz Yakut, konuşmasında, "Sevgili misafirler, derneğimize gönül vermiş çok kıymetli arkadaşlarım ve değerli basın mensupları, derneğimizin düzenlemiş olduğu iftar programına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Pandemi nedeniyle iki yıl aradan sonra sizlerle birlikte olmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tarz organizasyonların birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğini düşünüyorum. İftarımıza katlan tüm üyemize ve misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayının, ülkemize ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.