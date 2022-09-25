Gençlik ve Çocuk Festivali yoğun ilgi gördü

Adıyaman Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen Gençlik ve Çocuk Festivali Adıyamanlılardan yoğun ilgi gördü.

Karaali Eğriçay Parkı'nda gerçekleşen ve ilk gün Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Tuğçe Kandemir ile Pınar Süer'in ikinci gün ise sevilen popçu Emre Aydın'ın sahne aldığı konserlerle devam eden etkinlik, üçüncü ve dördüncü günde de binlerce Adıyamanlıya ev sahipliği yaptı.

Konser öncesi çocuklar için oyunların ve animatörlerin yer aldığı, nostaljik sinema ve çeşitli organizasyonların düzenlendiği etkinlikte gençler ve çocuklar gönüllerince eğlendi.

Cum günü sahne alan ünlü popçu Emre Aydın için alanı dolduran binlerce Adıyamanlı muhteşem bir gece yaşadı. Üçüncü gün ise Adıyamanlı sanatçılardan Sinan Yıldırım ile Monoband'ın hayranlarıyla buluştuğu konserlerin sonuncu gününde ise Rap sanatçıları Tefo&Seko ile Ayaz Erdoğan etkinliğe renk kattı.

Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe katılarak gençleri ve çocukları selamlayan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, konser aralarında sanatçıları seslendirdikleri güzel şarkılardan dolayı tebrik ederek, çiçek takdim etti.

​4 gün süren ve yoğun ilgi gören Gençlik ve Çocuk Festivali etkinlik boyunca gece geç saatlere kadar devam etti.