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Gençlik ve Çocuk Festivali başlıyor

Adıyaman Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Gençlik ve Çocuk Festivali 22 Eylül Cuma günü Tuğçe Kandemir ile Pınar Süer tarafından verilecek konserlerle başlıyor.

21 Eylül 2022 Çarşamba 16:13
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Gençlik ve Çocuk Festivali başlıyor

Sosyal belediyecilik anlamında yıl boyunca birbirinden güzel etkinliklere imza atan Adıyaman Belediyesi, bu yıl ikincisini düzenleyeceği Gençlik ve Çocuk Festivali için de hazırlıklarını tamamladı.
Karaali Eğriçay Parkı'nda düzenlenecek olan ve 22-25 Eylül tarihleri arasında devam edecek olan Festivalin ilk konuğu ünlü popçu Tuğçe Kandemir ile Pınar Süer olacak.
Program hakkında bilgi veren ve festival boyunca birbirinden önemli sanatçıların Adıyamanlılarla buluşturulacağını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, gençler ve çocuklar için düzenledikleri etkinliklerin devam edeceğini müjdeleyerek, "Bu yıl ikincisini düzenleyeceğimiz 'Gençlik ve Çocuk Festivali için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Geçen yıl yoğun ilgi gören festivalimiz bu yıl da Karaali Eğriçay Parkı'nda düzenlenecek. Her gün 15.00'dan itibaren çocuk oyunları, nostaljik sinema, animatörler ve sergilerle zenginleştirilecek olan festivalde il gün olan 22 Eylül Perşembe günü saat 20.00'da ünlü popçu Tuğçe Kandemir ile Pınar Süer sahne alacak. Festivalin ikinci günü ise yine çok sevilen popçulardan Emre Aydın Adıyamanlı hayranlarıyla buluşacak. 24 Eylül Cumartesi günü ise Sinan Yıldırım ile Monoband festivale katılacak olan halkımızı coşturacak. Festivalimizin son günü olan 25 Eylül Pazar günü de Tefo&Seko ile Ayaz Erdoğan verecekleri konserlerle festivalimizin finaline imza atacaklar. Tüm halkımızı bu güzel etkinliğimize davet ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: PHA
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