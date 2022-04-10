Gençler bilgi ve becerilerini yarışarak sergiledi

Elemelerle ilgili bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri,"Milli duygularımızın ve kültürümüzün yaşatılması, gençlerimiz arasında yaygınlaşmasının sağlanması ve gençlerimizin serbest zamanlarının değerlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla her yıl bakanlığımızca düzenlenen Kültür ve Sanat aktivitelerinden gençler arası ses ve müzik yarışmalarına 51 genç, gençler arası tiyatro yarışmalarına 8 ekip 96 genç, gençler arası şiir okuma yarışmasına 110 genç, gençler arası bilgi yarışmalarına 64 grup 192 genç, Türkiye Münazara Ligine 17 grup 51 genç yarıştı. Özellikle pandemi sürecinden sonra gençlerimizin sosyalleşmesi ve normale dönüş anlamında yoğun ilgi gören yarışmalarda gençlerimiz bilgi ve becerilerini sergileyerek harika zaman geçirdi. Ben yarışmalara katılan gençlerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Gençler Arası Ses ve Müzik Yarışması, Gençler Arası Tiyatro Yarışması, Gençler Arası Şiir Okuma Yarışması, Gençler Arası Bilgi Yarışması ve Türkiye Münazara Ligi adı altında 5 alanda yarışmalara katılan Gençlere Teşekkür Belgelerini Gençlik Hizmetleri Müdürü Ayhan Tekin, Gençlik Merkezi Müdürü Hakan Sayın tarafından verildi.

Türkiye Münazara Liginde dereceye giren ekiplerimiz Adıyaman’ımızı Şanlıurfa’da, diğer yarışmalarda derece elden ekiplerimiz ise Mardin’de bölge finalinde temsil edecek.