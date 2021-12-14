Genç ofislere ilgi artıyor

Adıyamanlı gençler için hizmet veren Varlık Mahallesi Genç Ofisini ziyaret eden Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar; Kültür Sanat Atölyesinde kurs gören gençlerle sohbet ederek müzik atölyesindeki çalışmaları bir süre izledi.

Adıyamanlı gençlerin kahveler yerine genç ofisleri tercih ettiğine dikkat çeken Vali Çuhadar, "Gençleri zararlı alışkanlıklardan ve bağımlılıktan uzak tutacağına bu faaliyetlerin özgüveni ve sorumluluk duygusu yüksek, daha olumlu, umutlu ve mutlu bireyler yetişmesine katkı sunacaktır"dedi.