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Geleneksel Sokak Oyunları Şenliklerinin üçüncüsü düzenleniyor

Adıyaman’da Adıyaman Kent Konseyinin girişim ve organizasyonu ve Adıyaman Belediyesinin katkılarıyla somut olmayan kültürel miraslarımızdan olan sokak oyunlarının yeniden canlandırmak, korunması ve sonraki nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla başlatılan Sokak Oyunları Şenliğinin bu yıl üçüncüsü düzenleniyor.

05 Haziran 2022 Pazar 11:25
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Geleneksel Sokak Oyunları Şenliklerinin üçüncüsü düzenleniyor

Adıyaman Kent Konseyinin girişim ve organizasyonu ve Adıyaman Belediyesinin katkılarıyla gerçekleşecek olan sokak oyunları şenliği, bu yıl Adıyaman Anadolu Lisesi, Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Borsa İstanbul Anadolu Lisesi ve Yiğit Ali Çavuş Anadolu Lisesinin katılımlarıyla gerçekleştirilecek olan ve katılacak olan okulların müdürleri ve Beden Eğitimi öğretmenleri ile Kent Konseyi binasında yapılan toplantıda bu yıl 4 oyun oynanması kararı alındı. Erkeklerde deleme ve çember, kızlarda beştaş ve ip atlama, büyüklerde ise beştaş ve deleme oyunları oynanacak.
14-15 Haziran tarihlerinden Adıyaman Anadolu Lisesi ve Borsa İstanbul Anadolu Lisesi etkinlik alanlarında düzenlenecek Geleneksel 3’üncü Sokak Oyunları Şenliği ile ilgili olarak açıklamada bulunan Adıyaman Kent Konseyi Başkanı H. Sinan Temel,“Oyun, yaşamayı ve hayatı öğrenmektir. Oyun birçok yönden gelişmek ve sosyalleşmektir. Bu bağlamda sokak oyunlarımız eskiden çocuklarımızın ve gençlerimizin hatta büyüklerimizin dahi en büyük eğlenceleriydi. Aynı zamanda onların hem bedenen, hem zihnen gelişmelerinde çok önemli katkı sağlayan uğraşlardı. Sosyal iletişim sağlama konusunda da önemli bir yere sahip olan bu oyunlarımız, hızla gelişen teknoloji ve değişen yaşam şartları karşısında maalesef unutulmaya yüz tutmuştur. Gittikçe sanallaşan günümüzde çocuklarımız yalnızlaşmakta, kendi kabuğuna çekilmekte ve adeta ailesine, toplumuna karşı yabancılaşmaktadır. Çevresine, yaşadığı mekana ve hayata karşı hissizleşen, hatta neredeyse mekanikleşen çocuklarımızı/gençlerimizi içine düştükleri bu durumdan bir nebzecik de olsa kurtarmak istiyoruz. Onlara başka dünyalarını varlığını hissettirmek, neredeyse yaşama sevincini tattırmak ve farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bu bilincin oluşması konusunda karşılaşılacak en büyük engel mekânsal olacaktır. Çünkü sokaklarımızda ve mahallelerimizde yeterli oyun alanları maalesef bulunmamaktadır. “dedi.
Çocukların fiziksel, bedensel ve zihinsel yönden gelişmelerine de olumlu etki edeceğini söyleyen Temel, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Öğrencilerimizin kültürlerini tanımaları ve yaşatmaları bakımından bu organizasyonu önemsiyoruz. Oyunların öğrencilerimize ve kültürümüze çok önemli katkılar sunacaktır. Aynı zamanda çocuklarımızın fiziksel, bedensel ve zihinsel yönden gelişmelerine de olumlu etkiler yapacaktır. Unutulan sokak oyunlarımızı bir nebzecik de olsa hatırlamalarını ve çocuklarımızın hayatlarında uygulamalarını sağlamaya çalışacağız. Okullarımızda gerçekten bir şenlik havası yaşanacağına inanıyoruz. Hatta bu sürece öğretmenlerimizi ve velilerimizi de katmayı düşünüyoruz. Bu etkinlikle bir bakıma bu konuya da dikkat çekmiş olacağız. Daha önce iki kere yaptığımız ve geleneksel hale gelen Sokak Oyunları Şenliklerimize pandemi nedeniyle ara vermiştik. Bu yüzden bu yıl biraz gecikmeli olarak başladık. Biraz da zaman darlığından dolayı bu yıl oyun sayısını azaltmak durumunda kaldık. 
Bu konuda desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Süleyman Kılınç’a, bizimle iş birliğine girerek kültürümüze önemli bir katkı sunan Adıyaman Anadolu Lisesi Müdürü Abdulkerim IŞIK’a, Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Küçük’e, Borsa İstanbul Anadolu Lisesi Müdürü Orhan Pamukçu’ya ve Yiğit Ali Çavuş Anadolu Lisesi Müdürü M. Murat Selçuk’a, öğretmen ve öğrencilerine hassaten teşekkür ediyorum.”

 

Kaynak: PHA
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