Gaziantep'te geleneksel 'Baklava Günü'

Gaziantep Lisesi Mezun ve Mensupları Derneği tarafından düzenlenen Geleneksel Baklava Günü’ne, Vali Davut Gül, Gaziantep Milletvekilleri Ahmet Uzer ve Sermet Atay, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek, PTT Baş Müdürü Mevlüt Burgaç EMO Şube Başkanı İslim Arıkan, Mimarlar Odası Başkanı Aslı Tezel’in yanı sıra, her birisi kent ve ülke açısından ayrı bir değer olan mezunlar katıldı.

Halk oyunları ekibinin gösterisi, Nizamettin Safa, Cengiz Mullahamut ve bando takımı konserlerinin ardından mezunlar eski günlerdeki gibi sıraya girerek, saygı duruşunda bulundu, hep bir ağızdan İstiklal Marşı okudu. Mezunlar çalınan temsili ders zilinin ardından sınıflara girdi. Eski günlerini yeniden yaşayan mezunlar, yıllar sonra geldikleri okullarında sevinç ve hüznü bir arada yaşadı.

Okullarının Türkiye’nin tarihi kurumlarından biri olduğunu vurgulayan Gaziantep Lisesi Mezun ve Mensupları Derneği Başkanı Mehmet Emin İnce, "Lisemiz, ülkemizin değerlerinden birisidir. Bu lisede ülkemiz açısından çok önemli değerler yetişmiştir. Böyle köklü bir liseden mezun olduğum için büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

Tören sırasında etkinliğe katkılarından dolayı Ekrem Sakıcı, Ahmet Özkök, Kemal Küçükcan, Güngör Aydoğan ve Hayri Kervan’a Baklava Günü Ödülü takdim edildi.