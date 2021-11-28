GAP Gazeteciler Birliği’ne 'Mesleğinde En İyiler' ödülü verildi

Şanlıurfa Platformu ve Şanlıurfa Gönüllüleri Derneği tarafından organize edilen ‘Mesleğinde En İyiler‘ ödül töreni Ankara Midas Otel’de düzenlendi.

Şanlıurfa’nın Ankara’daki en aktif sivil toplum kuruluşlarından olan Şanlıurfa Platformu ve Şanlıurfa Gönüllüleri Derneği tarafından ‘Mesleğinde En İyiler ‘ ödül törenine, bürokrasi, siyaset, iş ve basın dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

“Doğaya ve çevreye saygılı olalım”

Törenin açılış konuşmasını yapan Şanlıurfa Platformu Başkanı Habip Çadırcı, "2013 yılında kurulan ve 32 ilde temsilciliği bulunan Şanlıurfa Platformu olarak, faaliyetlerimizi sürdürürken ülkemizde başarılı olmuş değerlerimizi ödüllendirmek istedik ve dalında uzman insanlarımızdan oluşan jürimizin belirlediği kişilere ödüller vereceğiz. Demokrasinin temeli sivil toplum kuruluşlarıdır. Bir ülkede demokrasiyi, insan haklarını, doğaya ve çevreye saygıyı, devletin kaynaklarının denetimini ve insanların daha uygar yaşayabilmesi için düzeni ancak örgütlü bir toplumla kurabiliriz" dedi.

Törende GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz ve Genel Başkan Yardımcısı İlkhaber Gazetesi Sahibi Halil Arslan’a yaptıkları yayın ve etkinliklerle; Şanlıurfa başta olmak üzere GAP bölgesine gösterdikleri ilgi ve destekten dolayı ödülleri takdim edildi.

Ödül sırasında konuşmasına Şanlıurfalı merhum Şair Bekir Şirinoğlu’nın BABO şiirinden bir mısra okuyarak başlayan GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, pandemi döneminde GAP bölgesinde birçok değerli gazetecinin hayatını kaybettiğine dikkat çekerek “Şanlıurfa’da vefat eden Bekir Şirinoğlu, İbrahim Toraman ve Talat Akay’a rahmet diliyorum” dedi.

Kıymaz, devamında; “Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Halep ve Kerkük aynı coğrafyanın kader arkadaşı şehirlerdir. Bu coğrafyanın damak zevki baharatı, örf, adet ve yaşadıklarıyla kardeş şehirlerdir. Meslek hayatımın 35 yıllık her döneminde Şanlıurfa’ya binlerce yayın ulaştırdım, binlerce programda Urfa’ya yer ayırdım, bu bölgeye hizmet ettiğim için gururluyum” diye konuştu.

“Halil Arslan en iyiler arasında”

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkan Yardımcısı İlkhaber Gazetesi Sahibi Halil Arslan da ödül sonrası yaptığı konuşmada, “Yarım asırdır yayın hayatı içerisindeyim. GAP bölgesinde birçok yayının baskısını yapıyorum. İlkhaber gazetemiz yayına başladığı günden beri Şanlıurfa haberlerine ve gündemine ayrı ve özel bir yer ayırmaktadır. Bu hizmetimizi göz ardı etmeyip ödüle layık gördükleri için mutluyuz. Etkinliğe emeği geçen arkadaşlara tek tek teşekkür ediyorum. Mesleğinde ödül alanları da ayrıca tebrik ediyorum” dedi.

Tören, çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.