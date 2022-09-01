Fatih ve Malazgirt Mahallesi sakinleri yerel sanatçılarla coştu

Adıyaman Belediyesi tarafından her hafta bir mahallede düzenlenen 'Mahallemde Şenlik Var' etkinlikleri bu hafta da Fatih ve Malazgirt mahallesi sakinleri için düzenlendi. 23 Nisan İlkokulu bahçesindeki etkinlik yoğun ilgi gördü.

​Yerel sanatçılar Ali Milli, Kahtalı Hamido ve Yaman Adıyaman'ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe katılan mahalle sakinleri söylenen türkülerle coştu.Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ın da coşkuya ortak olduğu program öncesi çocuklarda unutulmayarak, palyaço, yüz boyama, animasyon ve şarkılarla doyasıya eğlence tertip edildi.