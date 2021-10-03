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Engellilerden Nemrut Dağı'nda aşı çağrısı

Adıyaman’ın Kahta İlçesinde Nemrut Rotary Kulübünce bu yıl 21.’si düzenlenen 'Uluslararası Rotary Engellilerle Zirvede Nemrut'a Tırmanıyoruz Projesi' kapsamında engelliler, Nemrut Dağı'na tırmanarak aşı çağrısında bulundu.

03 Ekim 2021 Pazar 15:35
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Engellilerden Nemrut Dağı'nda aşı çağrısı

Türkiye'nin farklı illerinden Rotary Kulübü üyeleri tarafından Kahta ilçesine gelen engelliler, jandarma ve gönüllü katılımcıların desteğiyle UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 2 bin 206 metre yükseklikteki tarihi Nemrut Dağı’nda çocuk felci ve Covid-19’a karşı ‘Tek Çare Aşı’ sloganıyla pankart asarak çağrıda bulundular. 

Düzenlenen etkinliğe Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve Kahta Kaymakamı Selami Korkutata ve Rotary Kulübü üyeleri katıldı.

“Bu eserlerimizi Dünya turizmine kazandırmalıyız”

Etkinlikte konuşan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, yaptığı konuşmasında; "Bugün bizim toprağın altın yatan tarihi eserimiz toprağın üzerindekinin belki on katıdır. Bu eserlerimizi sahaya çıkarmalıyız. Dünya turizmine kazandırmalıyız. Adıyaman turizmine kazandırmalıyız. Ülkemiz turizmine kazandırmalıyız. Bu yönde ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bu sosyal organizasyonlar bizim için çok önemli. Bu yüzden Adıyaman Rotary Başkanına ve üyelerine teşekkür ediyorum. Adıyaman’ımızı ve Nemrut Dağı’mızı ki; burası dünya kültür mirasında, çok daha fazla tanınması gereken bir eser, çok daha fazla tanınması gereken bir yer. Bu tanıtımı bundan sonra da devam ettirmeye azimliyiz, gayretliyiz. Bu zamana kadar 21 yılda 5 bin engelliyi buraya çıkarmış arkadaşlarımız. Bu bir rekor ve güzel bir sayı. Bundan sonra da çalışmaların devam edeceğine inanıyorum. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Adıyaman’a tekrar hoş geldiniz diyorum" dedi.

Çuhadar’ın konuşmanın ardından Nemrut Dağı zirvesinde gerçekleştirilen etkinlikle Lelya Bayramoğulları, Nurdan Küçükekmekçi ve Aslıhan Güngör’den oluşan ve ismini antik çağlardan alan Trio Patara Grubu tarafından verilen konser, katılımcılar tarafından beğeniyle izlendi.

Kaynak: PHA
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