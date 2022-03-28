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El Örgüsü Hakkında Bilinmesi Gerekenler

El örgüsü çok geniş bir alan ve özellikle el örgüsüne yeni başlayanlar için bu durum kafa karıştırıcı olabilmektedir. El örgüsü için çok çeşitli malzemeler ve teknikler olması nedeniyle nereden başlanacağını bilmek oldukça önemlidir.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
28 Mart 2022 Pazartesi 09:50
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El Örgüsü Hakkında Bilinmesi Gerekenler

El örgüsü çok geniş bir alan ve özellikle el örgüsüne yeni başlayanlar için bu durum kafa karıştırıcı olabilmektedir. El örgüsü için çok çeşitli malzemeler ve teknikler olması nedeniyle nereden başlanacağını bilmek oldukça önemlidir. El örgüsü hakkında bilinmesi gerekenleri hobitu.com kurucusu Erkan Tunçelli anlattı. “İlk olarak yapılmak istenen el işi belirlenmeli ve daha sonrasında buna uygun malzemeler seçilmelidir. Yanlış malzemelerle elde edilen örgü işi çoğunlukla istenenden daha farklı bir sonuca neden olabilmektedir. Doğru ve kaliteli malzemelerin seçilmesi bu nedenle oldukça önemlidir. ”

El örgüsü malzemeleri seçiminde dikkat edilmesi gerekenler

1) Doğru ve kaliteli iplik seçimi

Kaliteli örgüler üretmek için kaliteli malzemelerle başlanılması gerekir. İplik, örgünün kalbinde yer alır ve tüm iplikler her örgü işi için uygun değildir. Bu nedenle, bir örgü işi için doğru el örgü iplik seçmek oldukça önemlidir. İplik seçiminde dikkat edilmesi gerekenler, ipliğin içeriği, kalınlığı, dokusu ve rengidir.

İpliğin içeriği, ipliğin neyden yapıldığı ile ilişkilidir. Genel olarak hayvansal ipler (yün, kaşmir, tiftik, angora, alpaka vb.) sıcak, rahat ve hafif oldukları için soğuk hava aksesuarları ve kıyafetleri için iyi bir seçimdir. Bitki bazlı ipler (pamuk, keten, kenevir vb.) tipik olarak hayvan liflerinden daha az elastiktir, bu nedenle düz ve daha dökümlü giysiler için daha iyidirler. Daha az ısı tutarlar ve nefes alabilirler, bu da onları ilkbahar/yaz giysileri için mükemmel bir seçim haline getirir.

İplik, çok ince (dantel) ile çok kalın (jumbo) arasında değişen çeşitli ağırlıklarda olmaktadır. Seçilen ipliğin kalınlığı, bitmiş kumaşın dökümünü ve hissini etkilemektedir.

Renk seçimi genellikle eğlencelidir ve yaratıcılığı göstermek için bir fırsattır. Basit örgü modeli için renkli, kendinden şeritli ve alacalı iplikler iyi bir tercih olabilmektedir. Karmaşık örgü modelleri içinse dikişlerin öne çıkması için daha düz ve açık renkler önerilmektedir.

2) Doğru örgü iğnesi seçimi

Örgü iğneleri her türlü şekil, boyut ve malzemeye sahiptir. Örgü ile daha iyi sonuçlar elde etmek için, iş için doğru iğnelerin nasıl seçileceğinin bilinmesi gerekmektedir. Örneğin, her bir iplik ağırlık kategorisi için önerilen bir iğne boyutu bulunmaktadır.

İğne boyutu iplik için çok küçükse, sıkı dikişlere sahip sert bir kumaş elde edilmektedir. İğne boyutu iplik için çok büyükse de, daha gevşek, daha yumuşak bir kumaş elde edilmektedir. İğnelerin yapıldığı malzeme de örgüyü etkilemektedir. Örneğin, metal iğneler kullanıldığında, dikişleri kontrol etmekte zorlanılıyorsa bambu veya ahşap iğneler daha iyi bir seçim olabilmektedir. Çoğu şeyde olduğu gibi, bu kişisel bir tercih meselesidir, bu yüzden doğru olanı bulana kadar denemek önemlidir.

Kartal 24 Haber

Son Güncelleme: 28.03.2022 09:52
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