El emeği göz nuru ürünler 'Mezopotamya’da Kadın' sergisinde görücüye çıktı - Videolu Haber

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün geleceğin mimarları olan kadınlara yönelik Şanlıurfa’da ve ilçelerde hizmete sunduğu kadın destek merkezlerinde eğitim alan kursiyerler ürettikleri ürünleri bir sergide ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Bez bebekten halı, kilim dokumaya, resimden gümüş telkâri yapımına varan yüzlerce çeşit ürünü Şanlıurfa’nın tarihi mekânlarından birinde Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür merkezinde sergide bir araya getiren Şanlıurfalı kadınlar ürettikleri ürünleri yurt içi ve yurt dışına satarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Eşi Betül Beyazgül, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Peltek, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, STK temsilcileri, kadın destek merkezindeki kursiyerler ve vatandaşların katılımıyla “Mezopotamya’da Kadın” sergisi açıldı.

Başkan Beyazgül: 21 yeni kadın destek merkezi açtık

Güzel bir şehir inşa etmenin yolunun kadınların maharetli ellerinden geçtiğini ifade eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 21 yeni kadın destek merkezi açarak merkezlerin sayısını artırdıklarının altını çizdi.

Başkan Beyazgül,” Şanlıurfa’da ilk olarak Ümmü Gülsüm Kadın Kütüphanesi’ni kurduk. Daha önceleri Çin’den alınan bebekler yerine şimdi kadın destek merkezlerinde üretilen bebekleri satın alarak çocukları bu bebeklerle sevindiriyoruz. Bu bebekleri bizim almamızın yeterli olmayacağını düşünerek kooperatif kurarak, e- ticaret ile satış sistemini kurarak kadın destek merkezlerinde üretilen ürünleri dışarıya satarak onların aile ekonomilerine katkı sağlamalarının önünü açmış olacağız.

Başkan Beyazgül: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz

Şanlıurfa’ya yapılan hizmet ve yatırımlardan hayata geçirilen projelerden önekler veren Başkan Beyazgül “Ayinesi İştir Kişinin Lafa Bakılmaz” diyerek laf değil hizmet üretmeye devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Beyazgül, “Allah’a çok şükür yüzlerce proje yapıyoruz. Olmaz denilenleri birer birer tamamlayarak hizmete sunuyoruz. Belediye Parkı, Kızılkoyun Bahçesi bir masal görünümüne sahip oldu. Kızılay(Sarayönü) Meydanını da vatandaşlarımızın emrine amade edeceğim. Buraya gelen yerli ve yabancı misafirler Şanlıurfa çok güzelleşmiş diyorlar. Evet, Şanlıurfa güzelleşti bizim güzel insanlarımızla ve onların dualarıyla güzelleşti. Biz büyük bir ekibiz Şanlıurfa birlik ve beraberlik içerisinde çalışmayla güzelleşti” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi Başkan Beyazgül ve katılımcılar tarafından kesilmesinin ardından alanda sergilenen kadınların el emeği ürünlerinin bulunduğu stantlar ziyaret edilerek ürünlerin nasıl yapıldığı konusunda kursiyerler tarafından Başkan Beyazgül’e bilgiler aktarıldı.

Başkan Beyazgül: Üretilen bu ürünler kadınlarımıza destek sağlayacak

Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi avlusunda sergilenen ürünleri çok beğendiğini ifade eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül el emeği göz nuru ürünleri bin bir emekle üreten kadınları tebrik etti.

Başkan Beyazgül, “Kadın Destek Merkezlerimizin sergisindeyiz. 31 adet kadın destek merkezimiz var. Bütün ilçelerimizde kadın destek merkezlerimiz var. Kadın destek merkezlerimizde üretilen ürünlerin sergisi vardı. Burayı gezdik kadınlarımız harika ürünler üretmişler. Kadınların yaptıkları el emeği göz nuru ürünleri e- ticaret ile satışa sunmak için girişimlerimiz var. Kendi satış mağazalarımızda da bu ürünlerin satışını yapacağız. Buradaki ürünlerin her biri çok önemli ve değerli olduğuna inanıyorum. Şanlıurfa bu noktada bir cazibe merkezi haline gelecek. Kadın destek merkezlerimizdeki bu üretimler de inşallah kadınlarımıza, ailelerine ve çocuklarına ekonomik bir destek sağlayacak” diye konuştu

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