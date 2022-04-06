Dünya'nın 8. Harikası Nemrut Dağı ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 2206 metre yükseklikte bulunan Dünyanın 8. Harikası Nemrut Dağı bu yıl ilk yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya başladı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarında, "Güneşin Doğuşunun Ve Batışının En Güzel İzlendiği Yer" olarak bilinen UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği 2 bin 150 metre yüksekliğinde olan ve devasa heykellerin yer aldığı Nemrut Dağı, yolların açılmasıyla ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Yerli ve yabancı turistleri çıktıkları bin 150 metre yüksekliğinde olan ve devasa heykellerin yer aldığı heykellerin önünde fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdiler.