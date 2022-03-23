Devlet sanatçılarından 'Yörelerden Gönüllere Konseri'

Sosyal ve kültürel etkinliklere önem veren Adıyaman Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği ve Medeniyetler Korosunu Adıyamanlılarla buluşturuyor.

Şef Nurdan Ünal yönetimindeki Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği ve Medeniyetleri Korosu'nun seslendireceği birbirinden güzel türkülerle çeşitli yörelerin havasını soluyacak olan türkü severler, düzenlenecek olan etkinlikten dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

24 Mart Perşembe günü saat 19.30 da TPAO Konferans Salonunda gerçekleştirilecek olan konser hakkında bilgi veren yetkililer ise, tüm sanatseverleri etkinliğe davet etti.