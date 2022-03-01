'Definenâme' yoğun ilgi gördü

Adıyaman Belediyesi tarafından hayata geçirilen kültür etknilikleri kapsamında Adıyamanlı tiyatro severlerle buluşturulan 'Definenâme' adlı oyun izleyicilerden büyük beğeni aldı.

Adana Devlet Tiyatroları tarafından Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda sahnelenen 'Definenâme' adlı oyun yoğun ilgi gördü. Adıyaman Belediyesi tarafından organize edilen oyun için salonu dolduran Adıyamanlı tiyatro severler, oyun sonunda oyuncuları ayakta alkışladı.

Fakir ama insanlarının birbirine düşkün olduğu bir sokak olan Mehmet Pehlivan Sokağında geçen komedi oyunu sonunda sahneye çıkan Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü H. Mehmet Bereket, oyunculara teşekkür edip çiçek takdiminde bulundu.