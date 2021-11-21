Dedeman Franchıse Oteli Adıyaman’da hizmete girdi

Dedeman Turizm Yönetimi ve Karahan Menzil Turizm arasında yapılan anlaşma ile misafirlerini Dedeman’da ağırlamaya başlayan Park Dedeman Adıyaman’ın resmi açılışı, 19 Kasım’da düzenlenen törenle yapıldı.

Dedeman Hotels ve Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman ve Karahan Menzil Turizm Ticaret ve Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Özdemir’in ev sahipliğinde, Ece Vahapoğlu’nun sunumu ile gerçekleşen açılış törenine, Adıyaman Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Adıyaman AK Parti Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Jandarma Komutanı Albay Bilgehan Yeşilyurt, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Şerif Ayaz, Baro Başkanı Bilal Doğan, Rektör Mehmet Turgut, Karahan Menzil Turizm Ticaret ve Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Karahan, Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Dedeman ve davetliler katıldı.

Açılış töreninde ilk olarak söz alan Karahan Menzil Turizm Ticaret ve Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Özdemir, “Adıyaman ilimize büyük değer katacak olan Dedeman markası, bölgenin tek uluslararası markalı oteli olma özelliğini taşıyor. Park Dedeman Adıyaman otelimiz, sadece bölgeyi değil, çevredeki diğer illeri de besleyecek bir konumda bulunuyor. Dedeman’ın ilimizdeki varlığının, bölge turizmine büyük katma değer sağlayacağına inanıyoruz. Kalite ve misafirperverlik ile özdeşleşen Dedeman markası ile yaptığımız bu iş birliğinden büyük memnuniyet duyuyoruz, ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Dedeman’dan Franchise atılımı”

Törende, Park Dedeman otellerine bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Dedeman Hotels ve Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman ise, “Dedeman markası olarak 55 yıldır turizm ve otelcilik sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Bugüne kadar management sistemi ile büyüyen markamız için şimdi yeni bir dönem başlıyor. Park Dedeman Adıyaman ile franchise sistemine adım atmış oluyoruz. Bu yeni gelişmeyi zincirimizin 18. halkası olan ve ilk franchise otelimiz Park Dedeman Adıyaman’ın açılışında sizlerle paylaşmanın heyecanını yaşıyorum” diye konuştu.

Dedeman olarak bulundukları bölgelerdeki turizm değerlerini öne çıkarma misyonu ile hareket ettiklerini vurgulayan Banu Dedeman konuşmasına şöyle devam etti: “Ülkemizin kültür turizmi için Güneydoğu Anadolu Bölgemizin önemi büyük. Park Dedeman Adıyaman, sadece ilk franchise otelimiz değil aynı zamanda Şanlıurfa ve Gaziantep’te yer alan otellerimizin ardından bölgenin 3. Dedeman oteli. Park Dedeman Adıyaman ile Güneydoğu Anadolu kültür turizmi üçgenini tamamlamış olduk.”

“Bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz”

Konuşmasında Dedeman Hotels ve Resorts International olarak kadının iş dünyasındaki rolünü ve varlığını önemsediklerinin, bu nedenle özellikle kadın istihdamını desteklediklerinin altını çizen Dedeman, aynı zamanda çocuk dostu bir marka olarak çevreye verdikleri değeri de ifade ederek, “Dünyayı gençlere miras bırakacağımıza değil, onlardan emanet aldığımıza inanıyoruz. Sürdürülebilir Turizm politikalarını hayata geçirmek öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Türk turizm sektör paydaşları olarak, çalışanlarımız, ülkemizin önemli kurumları, devletimizin destekleriyle gurur veren başarılara imza attık. Başarıları paylaşırken pandemi gibi en sıkıntılı dönemleri de birlikte omuzladık. İyi günde kötü günde birbirimizi destekleyen yapımızı koruyarak bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz” dedi.

“Park Dedeman Adıyaman ilimizde faaliyet gösteren bütün işletmelere katkıda bulunacak”

Törende konuşan Adıyaman Baro Başkanı Bilal Doğan, Adıyaman’ın çoğunlukla Nemrut, Cendere Köprüsü, Karakuş Tepesi gibi tarihi değerleri ve inanç turizmiyle bilindiğini, ancak kentin keşfedilmeyi bekleyen daha pek çok değere sahip olduğunu belirterek, “Adıyaman bu anlamda gerçekten bir hazine. Bu hazinenin işlenmesi için de öncelikle Türkiye Cumhuriyeti devleti yurttaşlarının ve yabancı turistlerin gelip buraları görmesi gerekiyor. Gelirken de boş gelmemeleri, ilimize yatırım yapmaları gerekiyor. Bunun en önemli aracısı da otel ve konaklamadır. Şehrimizin uzun yıllardır en büyük eksiği buydu. Park Dedeman Adıyaman’ın açılması sadece Dedeman’a değil, ilimizde faaliyet gösteren bütün işletmelere katkıda bulunacak, artı değer katacaktır” ifadelerine yer verdi.

“Bir kentin gelişmesi için marka şart, bugün bu marka buraya geldi”

Baro Başkanı Bilal Doğan’dan sonra konuşmasını yapan Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Şefik Ayaz şehirlerin gelişmesi için sanayi, tarım ve turizmin temel öğeler olduğunu hatırlatarak, “Adıyaman'a baktığımızda, Güneydoğu'da, ne sanayide lokomotif olma şansımız var ne de tarımda, ama en büyük şansımız Güneydoğu'da turizmde lokomotif olabiliriz. Lokomotif olmamız içinde alt yapının olması lazım. Bir kentin gelişmesi için marka şart. Bugün bu marka buraya geldi, bu markayı buraya getiren herkese teşekkür ederiz” dedi.



Doğan’ın ardından söz alan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, “Mensubu olarak başında bulunduğum, içerisinde Turizm Fakültesi’nin de olduğu bir üniversite olarak turizm kenti Adıyaman’a hizmet etmeye çalışıyoruz. Turizme her geçen gün daha fazla önem veriyoruz ve daha güzel şeyler olacak” diyerek, devletten de yeterince destekler aldıklarını ve şehre çok yatırımcı geleceğine olan inancını dile getirdi.

“Adıyaman Güneydoğu'nun parlayan yıldızı olarak devam edecek”

“Bugün Adıyaman 5 yıldızlı bir otele sahip. Bundan sonra inşallah önümüzdeki süreçte daha iyi yatırımlarla Adıyaman Güneydoğu'nun parlayan yıldızı olarak devam edecek” diyen AK Parti Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, sözlerine şöyle devam etti: “Adıyaman huzurun ve barışın başkenti. Adıyaman'ın nesi meşhur diye sorarsanız ben şunu söyleyebilirim Adıyaman'ın en meşhur şeyi insanı; misafirperverliği, sevgisi, saygısı, şefkati. Böyle bir yatırımı bize kazandırdıkları için yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz.”

Törende son olarak söz alan Adıyaman Vali Yardımcısı İhsan Maskar, “Bugün burada Adıyaman için çok özel bir gün. Adıyaman tarihi, kültürün, medeniyetin ve ticaretin çok önemli olduğu bir şehir. Tarihin ve kültürün harmanlanması burada turizm sektörüne farklı bir dinamizm getirecektir” diyerek, Dedeman markasının Adıyaman’a gelmesinde katkısı olan herkese teşekkür etti.

Adıyaman’ın en büyük oteli olma unvanını da taşıyan Park Dedeman Adıyaman’da, modern ve konforlu tasarıma sahip 153 oda, 450 metrekarelik balo salonu ve farklı büyüklüklerde 3 adet toplantı salonu yer alıyor. Açık yüzme havuzu, 300 metrekarelik alana sahip SPA merkezi, Fitness Center ve Business Center kullanım alanlarına sahip olan otelde, mini market “Park Kantin”de 7/24 hizmet sunulacak. Misafirlere zengin açık büfe kahvaltı ve leziz akşam yemekleri sunulan restoranda, haftanın belli günleri geleneksel “Harfane” geceleri de gerçekleştirilecek.

UNESCO Dünya Mirasları arasında yer alan Nemrut Dağı’na 90 dakika, Kommagene Krallığı’nın beş büyük kentinden biri olan Perre Antik Kentine 5 dakika, havalimanına 20 dakika, otogar, hastane ve şehir merkezine 5’er dakika mesafedeki konumu ile dikkat çeken “Park Dedeman Adıyaman”, hem gezi hem de iş amaçlı seyahat eden misafirlerini ağırlayacak.