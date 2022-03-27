Coğrafi tescilli yöresel ev yemekleri yarışması yapıldı

Türkiye'nin önemli şeflerinin, gastronomi ve lezzet yazarlarının jüri üyeliği yaparak iştirak ettiği Malatya yöresel ev yemekleri içerisinde coğrafi işaretli tiritli köfte, haşlama içli köfte, kiraz yaprağından ekşili köfte, Arapgir dolaması ve Akçadağ kömbesi yemekleri yarıştı.

Çok geniş bir mutfak kültürüne sahip olan Malatya’nın bu zenginliğinin Dünya’ya en iyi şekilde tanıtılmasının amaçlandığı ‘Coğrafi İşaretli Malatya Yöresel Ev Yemekleri’ yarışmasına 26 ev hanımı katıldı.

Jürinin yapmış olduğu değerlendirme sonucunda,

Arapgir dolaması ile Kübra Öztürk yarışmada birinci olurken, ikinciliği Haşlama içli köfte ile Sevgican Buruk, Üçüncülüğü ise Kiraz yaprağından ekşili köfte yemeğiyle Aynur Ürkmez, Dördüncülüğü Akçadağ kömbesi ile Gülhan Kılıç Özdemir alırken Tiritli köfte yemeği ile Fatma Acar ise beşinci oldu.