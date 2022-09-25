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Çocuk felcine dikkat çekmek için Nemrut Dağı zirvesinde konser

Adıyaman'da, Nemrut Dağı zirvesi bu kez çocuk felcine dikkat çekmek amacıyla konsere ev sahipliği yaptı.

25 Eylül 2022 Pazar 10:50
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Çocuk felcine dikkat çekmek için Nemrut Dağı zirvesinde konser

Kommagene uygarlığına ait ören yerlerinden Karakuş tümülüsü ve Roma dönemine ait  tarihi cendere köprüsünü ziyaret eden engelliler Mehmetçik, rotaryenler ve gençlerin yardım ile zorlu bir tırmanışın ardından Nemrut dağının zirvesine tırmandı.
Konser için Adıyaman’a gelen çello sanatçısı Jamal Aliyev de engellilerin zirveye zorlu tırmanışına yardım etti. ​23-25 Eylül tarihleri arasında uluslararası boyutta gerçekleştirilen “Rotary Engellilerle Zirvede Nemrut’a Tırmanıyoruz” projesi kapsamında bu yıl Nemrut Dağının zirvesinde düzenlenen etkinliklere Ankara, İstanbul, Çorlu, İzmir, Eskişehir, Adana, Mersin, Gaziantep, Malatya, Samsun ve bir çok ilin yanı sıra ABD, Mexico, Brezilya, Polonya, Nijerya ve Arjantin gibi ülkelerden gelen yüzlerce misafir Exchange Değişim Programı Öğrencileri, Rotaryenler, Engelliler ve engelli derneklerinin yanı sıra vatandaşların katıldı.
Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü tarafından her yıl düzenlenen “Engelliler ile Nemrut'a Tırmanıyoruz” etkinliği bu yıl 22. kez gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında Dünyaca ünlü çello sanatçısı Jamal Aliyev, engellilerin sorunlarına ve ‘Çocuk felci hastalığına son’ sloganıyla aşının önemine dikkat çekebilmek için UNESCO’nun dünya kültür mirasları arasında yer alan Nemrut Dağı’nın zirvesinde konser verdi.
Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 22’incisi düzenlenen “Engellilerle Zirvede Nemrut’a Tırmanıyoruz” projesi kapsamında 2206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı zirvesinde gerçekleştirilen etkinliğe katılmak için gelen onlarca engelli Mehmetçik ve rotaryenlerin yardımı ile zirveye taşındı.
Bu zorlu tırmanışın ardından zirveye çıkarılan engelliler ve misafirler çello sanatçısı Jamal Aliyev’in muhteşem konseriyle zirveye ulaşmanın mutluluğunu yaşadı.
Adıyaman Nemrut Rotary Kulübünün gerçekleştirdiği bu organizasyonun bölgenin ve ülkenin tanıtımına büyük katkılar sağladığına dikkat çeken Başkan Ferit Binzet,"Güneşin doğuşu ve batışının devasa Kral ve Tanrı heykellerinin arasında en güzel izlendiği, UNESCO tarafından dünya Kültür Mirasları arasında yer alan 2206 metre yükseklikteki Tanrıların Göksel Tahtı Nemrut Dağının zirvesinde Çello Sanatçısı Jamal Aliyev tarafından Doğu ve Batı kültürünü yansıtan eserlerin seslendirildiği muhteşem bir konser dinledik. Bu organizasyon ile tüm dünya’da Rotary’nin başarıyla yürüttüğü Çocuk Felcine Son kampanyasına ve tüm dünya’da halen devam eden Korona virüsle mücadele için aşının önemin dikkat çekmek istedik. Dünyanın en yüksek açık hava müzesi olan Nemrut Dağından tüm Dünya’ya seslenerek aşılarınızı yaptırın diyoruz.”
Etkinliğe katılan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar burada yaptığı açıklamada, “22 yıldır devam eden “Rotary Engelliler ile zirvede Nemrut’a Tırmanıyoruz” projesi ile bugüne binlerce engelliyi Nemrut Dağı’nın zirvesinde buluşturan bu proje gerekten Adıyaman için önemli. Gelecekte bu projenin çok daha fazla katılımlarla gerçekleşeceğine inanıyorum bugün burada düzenlenen Dünyaca ünlü çello sanatçısı Jamal Aliyev, konseri hem kentimizin hem de Nemrut Dağı’nın tanıtımına katkı sağlıyor ben projede emeği geçen herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu
Rotary 2430. Bölge Guvernörü Emre Öztürk; ”Rotary’nin uluslar arası projelerinden birisi olan POLIO (çocuk felci) hastalığı ile mücadele edilmesi ve aşının önemi ile engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla Tanrıların Göksel Tahtı Nemrut dağında bir araya geldik. Bu muhteşem mekanda harika bir konser dinledik. Adıyaman Nemrut Rotary Kulübünün. 22 yıldır başarıyla gerçekleştirdiği bu organizasyona emeği geçen herkese teşekkür ederek lütfen Çocuk Felcine son vermek için aşılarınızı yaptırın“ dedi.
Nemrut dağında tarihin zirvesinde muhteşem bir konser verdiğimiz için inanılmaz bir mutluluk yaşadık diyen Çello Sanatçısı Jamal Aliyev,”Çocuk Felcine Son vermek için büyük bir çaba gösteren Rotary aynı zamanda engellilerin sorunlarına dikkat çekerek önemli bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiriyor. Böyle bir tarihi mekânda böylesine anlamlı bir organizasyonda yer almaktan ve konser vermekten büyük mutluluk duydum” dedi.
Zirvede gerçekleştirilen organizasyon sonrasında Adıyamana valisi Mahmut Çuhadar Jamal Aliyev’e ve Kahta Kaymakamı Selami Korkutata yıllardır Nemrut dağında düzenlenen etkinliklere destek veren Kadir Dursun’a kaide üzerinde ter alam Nemrut heykellerinden hediye ederken Rotary 2430. Bölge Federasyonu Başkanı Emre Öztürk ile Rotary 2420. Bölge Federasyonu Başkanı Suat Baysan Jamal Aliyev’e Çocuk Felcine Son diyerek düzenledikleri konser için teşekkür ederek Polio yeleği ve Rotary şapkası hediye etti.    
Etkinlikler, Nemrut Dağı’nın zirvesinde hep birlikte hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile sona erdi.

Kaynak: PHA
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