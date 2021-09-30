'Çiğköfte ve Nar Festivali' öncesi detaylar görüşüldü

Memleketi Adıyaman’a gelen İstanbul Esenler Adıyamanlılar Derneği Başkanı Yusuf Çelik ve beraberindeki dernek yönetimi, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’ı ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, İstanbul Esenler Adıyamanlılar Derneği ile Çiğ-Der (Çiğköfte Derneği) ve İstanbul Esenler Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenecek olan “Çiğköfte ve Nar Festivali” hakkında görüş alışverişi yapıldı.

Dernek Başkanı Yusuf Çelik, verimli bir görüş alışverişi bulunduklarını belirterek, misafirperverliğinden dolayı Belediye Başkanı Kılınç’a teşekkür etti.

Ziyaretle ilgili memnuniyetini dile getiren Başkan Kılınç ise, “Festival ile ilgili görüştük. İlimizin tanıtımı için yapılacak olan etkinliğin önemine değindik. Güzel bir ziyaret oldu. Kendilerine başarılar diliyorum” dedi.