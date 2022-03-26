Çelikhan'ın simgesi olan Petelik mevkiinde bulunan hava sıcaklığının eksi 19 dereceyi bulmasıyla Çat Baraj Gölü yüzeyinde oluşumu 3 bin yılda tamamlanan, su altındaki boyları 3 ile 5 metre, alanları ise 100 ile 500 metrekare arasında değişen çok sayıda yüzen ada donmuştu.
Hava sıcaklığının mevsim normalinde dönmesinin ardından buzları çözülen Çat Baraj Gölü'nün buzlarının çözülmesiyle oluşumu 3 bin yılda tamamlayan yüzen adalar hareket etmeye başladı. Yüzen adaların hareket etmesiyle manzarayı gören vatandaşlar ise cep telefonlarına kaydederek bu anıyı ölümsüzleştirdi.
Çelikhan'da donan yüzen adalar, hareket etmeye başladı
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, Çat Baraj Gölü yüzeyinde oluşumu 3 bin yılda tamamlayan yüzen adaların buzları çözülmesiyle tekrardan hareket etmeye başladı.
Çelikhan'ın simgesi olan Petelik mevkiinde bulunan hava sıcaklığının eksi 19 dereceyi bulmasıyla Çat Baraj Gölü yüzeyinde oluşumu 3 bin yılda tamamlanan, su altındaki boyları 3 ile 5 metre, alanları ise 100 ile 500 metrekare arasında değişen çok sayıda yüzen ada donmuştu.