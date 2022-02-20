Galeriler Yazarlar
Adıyaman 8
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
ALTIN
832.47
DOLAR
13.65
STERLİN
18.59
EURO
15.48

Çelikhan'da donan Çat Barajı'nda görsel şölen oluştu

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde donan Çat Barajı'nda görsel şölen oluşurken fotoğraf sanatçıları ise anı yakalamaya çalıştı.

20 Şubat 2022 Pazar 11:22
4 Okunma
Çelikhan'da donan Çat Barajı'nda görsel şölen oluştu

Yoğun kar yağışın ardından ilçede hava soğukluğunun eksi 19 dereceye düşmesiyle Çelikhan-Malatya karayolu üzerinde bulunan Petelik mevkiinde oluşumu 3 bin yılda tamamlanan su altındaki boyları 3 ile 5 metre, alanları ise 100 ile 500 metrekare arasında değişen çok sayıda yüzen adalarında yer aldığı Çat Barajı'nın donmasıyla görsel şöylen oluştu.
Donan Çat Barajına gelen fotoğraf sanatçıları ise anı ölümsüzleştirmek için ise buz tutmuş buzların üzerinde yürüdüler. 
Dron ve fotoğraf makinesi ile farklı manzaralar yakalandı
Anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf ve video çekmeye geldiklerini belirten Fotoğraf ve Video Sanatçısı Muhammet Alan,"Biz 3 arkadaş ile beraber bugün Çelikhan’a geldik, biliyorsunuz Ülkemizde bu yıl kış mevsimi baya sert geçmekte. Kış mevsiminde Çat Barajı nasibini almış durumda gölün donduğunu görüyoruz. Bizde bu anı değerlendirmek için arkadaşlarla birlikte buraya gelip fotoğraf ve video çekimi yaptık. Adıyaman tanıtımında çorbada tuzumuz olsun diye video çekimleri yapıp paylaşıyoruz. Çektiğimiz fotoğraf ve video çekimlerini Adıyaman Belediyesi ve diğer sayfalardan paylaşıyoruz. Herkesi buraya bekliyoruz gayet güzel bir yer aslında buranın turizme kazandırılması ve tanıtılması için katkı sunulması gereken bir yerdir" dedi.
"Doğal manzaraları fotoğraflayıp görüntülemek için Çelikhan’a geldik"
Fotoğraf sanatçısı Muhammed Aktürk, ise şunları söyledi:
"Nadiren görülen bir olay ve şu anda çat barajı donmuş vaziyette bu yıl Çelikhan’da kar yağışı nedeniyle havaların eksi 19 dereceye düşmesiyle beraber barajda bulunan tatlı suyun buz olup donduğu için bu doğal manzaraları fotoğraflayıp görüntülemek için Çelikhan’a geldik. Gerçekten olağanüstü manzaralar var, buz üzerine çıkıp birkaç kare aldık ama yinede havaların ısınmasıyla beraber çok tehlikeli olmaya başlamış. Ama o kışın sert mevsiminde denk gelirse buraya bir kayak merkezi yapılabilir ve turizme kazanılabilir. Şuan her taraf buzla kaplı donmuş bir vaziyette herkesin burayı gelip görmesi lazım"

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ADYÜ'de 'İyi ki Varsın Eren' izleyicilerle buluştu
ADYÜ'de 'İyi ki Varsın Eren' izleyicilerle buluştu
Kompozisyon yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi
Kompozisyon yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi
Başkan Kılınç, TÜRSAB TV’ye konuk oldu
Başkan Kılınç, TÜRSAB TV’ye konuk oldu
Yazar Ekrem Arpak imza gününde kitapseverlerle buluştu
Yazar Ekrem Arpak imza gününde kitapseverlerle buluştu
Türkiye turizminin kalbi EMITT’te atıyor
Türkiye turizminin kalbi EMITT’te atıyor
Adıyaman dünya turizm fuarı EMİTT'e yerini aldı
Adıyaman dünya turizm fuarı EMİTT'e yerini aldı
Adıyaman tanıtımı için iş birliği protokolü imzalandı
Adıyaman tanıtımı için iş birliği protokolü imzalandı
'Şiir Akşamları' Adıyamanlı şairlerle sona erdi
'Şiir Akşamları' Adıyamanlı şairlerle sona erdi
Adıyamanlılar, yerel şairleriyle şiire doyacak
Adıyamanlılar, yerel şairleriyle şiire doyacak
Belediye Konservatuvarında eğitimler devam ediyor
Belediye Konservatuvarında eğitimler devam ediyor
Kahtalı Mıçe bu kez şiirleriyle mest etti
Kahtalı Mıçe bu kez şiirleriyle mest etti
Genç Ofisten unutulmaz Türk Sanat Müziği konseri
Genç Ofisten unutulmaz Türk Sanat Müziği konseri
Kahtalı Mıçe'den şiir şöleni
Kahtalı Mıçe'den şiir şöleni
Başkan Kılınç, Tarihi çarşıdaki restorasyon çalışmalarını yakından takip ediyor
Başkan Kılınç, Tarihi çarşıdaki restorasyon çalışmalarını yakından takip ediyor
Yeşilay 'Renklerini Yeniden Kazananlar' kitabı ile umut dolu hikayeler anlatıyor
Yeşilay 'Renklerini Yeniden Kazananlar' kitabı ile umut dolu hikayeler anlatıyor
Kahtalı ressamdan milyonluk sanat eseri
Kahtalı ressamdan milyonluk sanat eseri
Tarihi çarşı restorasyonunda üçüncü etap çalışmalarına başlandı
Tarihi çarşı restorasyonunda üçüncü etap çalışmalarına başlandı
Mehmet Akif Ersoy unutulmadı
Mehmet Akif Ersoy unutulmadı
Perre Antik Kent'inde 123 yıl öncesine ait 'Bronz Askeri Diploma' bulundu - Videolu Haber
Perre Antik Kent'inde 123 yıl öncesine ait 'Bronz Askeri Diploma' bulundu - Videolu Haber
1898 yıllık askeri diploma Türkçeye çevrildi
1898 yıllık askeri diploma Türkçeye çevrildi
Adıyaman'da çölyak hastalarından fırın talebi - Videolu Haber
Adıyaman'da çölyak hastalarından fırın talebi - Videolu Haber
Sezai Karakoç şiirlerle anıldı
Sezai Karakoç şiirlerle anıldı
Bedirhan Gökçe Adıyamanlı şiir severlerle buluşuyor
Bedirhan Gökçe Adıyamanlı şiir severlerle buluşuyor
Sezai Karakoç Şiirleriyle anılacak
Sezai Karakoç Şiirleriyle anılacak
'Tarihimizi Öğrenelim, Kültürümüzü Yaşatalım' protokolü imzalandı
'Tarihimizi Öğrenelim, Kültürümüzü Yaşatalım' protokolü imzalandı
NEFSAD Başkanı Mente'den Kulalar'a Nemrut Dağı tablosu
NEFSAD Başkanı Mente'den Kulalar'a Nemrut Dağı tablosu
Adıyaman Belediyesi'nden 'Flute Duo' konseri
Adıyaman Belediyesi'nden 'Flute Duo' konseri
Başkan Kılınç, Haberler.com'a konuk oldu
Başkan Kılınç, Haberler.com'a konuk oldu
İstanbul'da Adıyaman rüzgarı esiyor
İstanbul'da Adıyaman rüzgarı esiyor
İstanbul Yenikapı’da Adıyaman rüzgârı devam ediyor
İstanbul Yenikapı’da Adıyaman rüzgârı devam ediyor

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim