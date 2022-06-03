Çelikhan HEM’den yılsonu sergisi - Videolu Haber

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü yılsonu sergisi 1-7 Haziran "Hayat Boyu Öğrenme" haftası etkinlikleri kapsamında Çelikhan Şehit Şeyho Şişman Anadolu Lisesi salonunda düzenledi.

Açılışa Çelikhan Kaymakamı Abdullah Arslantürk, Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut ve İlçe protokol ekibi katıldı.

Sergide açılışında konuşan Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Ali Ayaz,"Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü olarak 2021-2022 eğitim öğretim yılında ekim ayı itibarı ile mesleki teknik alanında 31 kurs açılmış olup, 632 kursiyer katıldı. Genel kurslarda ise 179 kurs olup 2432 kursiyer okuma ve yazma kurslarında 5 kurs 7 kursiyer olmak üzere toplam 215 kurs 3071 kursiyere ulaştık. Ülke genelinde yüzde 7’di olduğu düşünüldüğünde iyi bir sevide olduğu görülmektedir. Ayrıca Destekleme ve yetiştirme kurlarında yüzde 55 oranında 400’e yakın öğrencimizi Üniversitelerin çeşitli bölümlerine yerleşmişler. Sergide emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından programa katılanlar sergiyi gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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