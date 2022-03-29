Çanakkale Şehitlerini anmak için denizde dev bayrak açtılar - Videolu Haber

İHH İnsani Yardım Vakfı İstanbul Arama Kurtarma Ekibi öncülüğünde Çanakkale Şehitlerini anma programı düzenlendi. Programa, Antalya Arama Kurtarma ekibi, Bursa Arama Kurtarma ekibi ve İstanbul Motorize ekibi de katıldı.

Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi

110 kişinin katıldığı program, sabah namazı ile başladı. Namazın ardından kara ekipleri 57. Alay ve Conk Bayırı arasında yürüyüş gerçekleştirdi. Daha sonra ekipler araçlarla Çanakkale Şehitleri Abidesi’ne ilerledi. Üç noktada da ekipler tarafından bayrak açıldı.

Ekip üyeleri şehitliğe ulaştıklarında, şehitlerin ruhları için Kur’an-ı Kerim okudu.

Denizde açılan en büyük bayrak

Daha sonra su altı arama kurtarma ekipleri, abidenin hemen altındaki koydan denize girerek dev bayrak açtı. Dalış ekiplerinin açtığı bayrak, 22,5 metreye 15 metrelik boyutuyla Türkiye’de Çanakkale şehitlerini anmak amacıyla denizde açılan en büyük bayrak oldu.

Ekiplerin anma programına vatandaşlar da katıldı.

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