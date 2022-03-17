‘Çanakkale Aynı Ruh’ tiyatro gösterisi izleyici ile buluştu

18 Mart Çanakkale Zaferinin 107. yıl dönümü dolayısıyla sergilenen tiyatro gösterisinde Çanakkale Savaşında yaşanan kahramanlık dolu hikayeler anlatıldı.

Kahta Kültür Merkezi Konferans Salonun düzenlenen programa, Kaymakam Selami Korkutata, Kaymakam Refiki Mert Can Canga, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, kurum amirleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kahta İmam Hatip Ortaokulu tarafından hazırlanan tiyatro gösterisi, duygulu anlar yaşayan izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Program, Kahta Kaymakam Selami Korkutata tarafından Yönetmen Koray Akyıldız’a teşekkür plaketi ve protokol üyelerinin oyunculara teşekkür belgesi takdim etmesiyle sona erdi.