ÇADAP Musiki Cemiyetini ziyaret etti

"Güzel eserleri seslendirerek çok güzel bir konser dinledik"

Adıyaman Gönüllü Anneler Derneği ile birlikte Musiki Cemiyetinde bir araya gelen ÇADAP Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Binzet,"Adıyaman’da Türk musikisini çocuklarımıza, gençlerimize tanıtmak ve sevdirmek için gayret eden arkadaşlarımızın bizler için hazırladıkları gecede birbirinden güzel eserleri seslendirerek çok güzel bir konser dinledik. Memleketimizde sanat için bir araya gelen arkadaşlarımızın çalışmalarına destek olmak ve onların musiki sevdasını gençlere de aşılamasına yardım ederek motivasyonlarını artırmamız gerekiyor. Adıyaman Gönüllü Anneler Derneği ile birlikte bu gece hepimiz ilimizin musiki cemiyetindeki dostlarımızla bir arada olmaktan büyük bir keyif aldık. İnşallah İstanbul’da güzel bir konser organizasyonu ile Adıyamanlı hemşerilerimizi bir araya toplayıp güzel bir organizasyon ile bir araya geliriz." dedi.

"Türk sanat müziğini yaşatmaya çalışıyoruz"

Adıyaman Musiki Cemiyeti Başkanı Erdal Oranlı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

"Hepimiz Türk musikisi ve Türk Halk Müziğinin gelecek nesillere sevdirilmesi ve onların da bu derneğe sahip çıkması için her yaş ve meslek grubundan müziğe gönül vermiş dostlarımızla oluşturduğumuz koro ile Türk sanat müziğini yaşatmaya çalışıyoruz. Aralarında öğretmen, doktor, muhasebeci, emekli ve esnafın olduğu müzik grubumuz haftanın belirli günlerinde bir araya gelerek unutulmaya yüz tutmuş şarkıları seslendiriyor. Ayrıca, özel günlerde istek üzerine konser de veren grubumuz seslendirdikleri şarkılarla dinleyenlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Bu gece bizlerle birlikte olan Çağdaş Adıyamanlılar Dayanışma Platformu (ÇADAP) Başkanı Aziz Binzet ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve Adıyaman Gönüllü Anneler Derneği Başkanı Nejla Özelçi ve üyelerine teşekkür ederiz"